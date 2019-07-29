Игорь Васильевич Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против... #182





(Полноправные пользователи) Сообщений: 77

Регистрация: 19.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:59 О наконец то ребята по умней проснулись а то с туговатым обликомароле трудно батлится )ну начнем товарисчи что там во первых:вы половиной кто проживает в России вторая половина нежно грезит по ней под одеялом каждую ночь так что доказывать вам что то бесполезно это РАЗ, я не удивлюсь если вы там получаете зп и поэтому смотрите на Казахстан как на свой придаток и колонию где можно дешево потусить и отдохнуть это ДВА, все упреки а причем тут Россия ? Задавайте своему начальству пожалуйста которое вам установило лимит по комментам в день на этом ресурсе) хоть бы что умное писали а то так для отчета больше это ТРИ ,ЭСПО ну ЭСПО и ЭСПО с сотки пишу неудобно а обликоморальный по умнее не мог притензию выдумать так что мне его деньги не считать))это ЧЕТЫРЕ а что касается полета Гагарина что это величайшее достижение ну ребят ну блин вы серезьно? Да для 60-ых это круть а сейчас нам что от этого? Кто то помнит человека кто первый огонь приручил? Или колесо изобрел? Колумба помним новый свет открыл тоже величайшее открытие и что? Ну герой Гагарин страны которой уже нет,че вы за него так тапотите то? Вы то чьих будите? Собаки на сене ей богу и сами не живут спокойно и другим не дают) да тут земляк про Курчатова заикнулся молодец узнал не все еще потеряно) а у тебя на аве то знаешь кто висит? И все таки вопрос поивис что великого сделал Гагарин?