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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ electro
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
electro


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.07.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где тов.Денисов?
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* elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3271
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/12539317.shtml

Очень даже позитивная статейка. Вот если бы не все эти переименования и другие вмешательства
в русскоязычный лад жизни, может и в Казахстан бы люди ехали, а не наоборот. А то сегодня врачей ищем, завтра учителей, инженеров, технологов и пр. искать будем. А умозаключения автора проще игнорировать. Такое же мнение обывателя. А вот факты интересны. :lol:
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О наконец то ребята по умней проснулись а то с туговатым обликомароле трудно батлится )ну начнем товарисчи что там во первых:вы половиной кто проживает в России вторая половина нежно грезит по ней под одеялом каждую ночь так что доказывать вам что то бесполезно это РАЗ, я не удивлюсь если вы там получаете зп и поэтому смотрите на Казахстан как на свой придаток и колонию где можно дешево потусить и отдохнуть это ДВА, все упреки а причем тут Россия ? Задавайте своему начальству пожалуйста которое вам установило лимит по комментам в день на этом ресурсе) хоть бы что умное писали а то так для отчета больше это ТРИ ,ЭСПО ну ЭСПО и ЭСПО с сотки пишу неудобно а обликоморальный по умнее не мог притензию выдумать так что мне его деньги не считать))это ЧЕТЫРЕ а что касается полета Гагарина что это величайшее достижение ну ребят ну блин вы серезьно? Да для 60-ых это круть а сейчас нам что от этого? Кто то помнит человека кто первый огонь приручил? Или колесо изобрел? Колумба помним новый свет открыл тоже величайшее открытие и что? Ну герой Гагарин страны которой уже нет,че вы за него так тапотите то? Вы то чьих будите? Собаки на сене ей богу и сами не живут спокойно и другим не дают) да тут земляк про Курчатова заикнулся молодец узнал не все еще потеряно) а у тебя на аве то знаешь кто висит? И все таки вопрос поивис что великого сделал Гагарин? 8-)
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


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Сообщений: 111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.07.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут форумчане что то так болезненно переименование переживают ну понятно Русский мир, Империя, Путин, мужики есть такой фильм ширли-мырли там цыганский барон все кипетком писил что великий цыганский народ принижают всякие шовинисты на что ему ответили да кому вы н..й цыгани сдались? Так тут охото ответить)
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
великого сделал Гагарин?

Назарбаев тоже не в одиночку всю степь на своих плечах тащил, раз уж на то пошло. За освоение космоса бились целые страны, коллаборации десятков институтов, величайшие умы, начиная с Да-Винчи и Циолковского, и заканчивая Королевым. Гагарин 108 минут посидел в одном кресле, но при этом он олицетворяет собой первый шаг человека во вселенную.
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* elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3271
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут форумчане что то так болезненно переименование переживают

Вы так считаете? вроде просто дискуссия.
А если серьёзно, то пора бы действительно уже задуматься, к чему и куда всё это ведёт.
вот тут подробнее если интересно. Причём сравните кто уезжает, а кто приезжает. 8-)
ПС: это кстати официальные данные сайта: https://vlast.kz/.
Если статейки разных журналюг поискать, не то ещё накопипастить можно будет. :lol: ;-)

[Исправлено: elektron, 30.07.2019 - 17:41]
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