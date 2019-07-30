Сыкымы "У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 944

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:18 Цитата: Учредитель фонда «Suiіkti Qostanai», который выступил автором идеи облицовки фасадов, Аскар ЖАБАЕВ прокомментировал видео: - Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр... Есть ещё желающие провести опыт и пожечь облицовочный материал?

Да, есть! Если возьму кусок этой облицовки и подожгу его в таком месте, в котором пользование открытым огнём не запрещено - дальше что? Свойства этой облицовки как-то изменятся? Слишком "борзый" коммент от "автора идеи облицовки фасадов". Такое ощущение, как будто с холопами своими разговаривает, типа "вам на халявку облицовку делают - рты не раскрывайте!". На кону - безопасность тысяч костанайцев, и вместо такого коммента хотелось бы узнать торговое наименование этого стройматериала, обозначенное в ПСД, и увидеть сертификат безопасности вместо голословных отмазок.



[Исправлено: Сыкымы, 30.07.2019 - 21:36]