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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 30.07.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
сейчас Россия идет по этому же пути-строит ложную видимость успеха попирая интересами собственного народа


Смешно ей-богу. Старый прием - обвини другого, чтобы оправдать себя. Вот это-то как раз про Казахстан гораздо лучше подходит, где население ногами голосует и где в руководителях районов люди с зоотехническими дипломами.
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а что великого сделал Гагарин? что его полет дал человечеству? что по факту он первый ну и что? американцы на пол года позже бы полетели и всего делов, что космическая гонка дала СССР и Казахстану в частности? ... что мы от этого лучше жить стали?



Действительно!
Вот выдающийся успех Казахстана и лично Первого Президента - создание новой столицы - Астаны (теперь Нур Султан),вот успешная Международная спецвыставка ЭКСПО,вот начал свою работу Международный финансовый центр «Астана» и ещё 24 важнейших достижения Казахстана за годы Независимости, чем гордимся? Мы что, от этого лучше жить стали?
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Смешно ей-богу. Старый прием - обвини другого, чтобы оправдать себя. Вот это-то как раз про Казахстан гораздо лучше подходит, где население ногами голосует и где в руководителях районов люди с зоотехническими дипломами.


Я никакого отношения к голосованиям и к руководителям районов с сельхоз образованием не имею) поэтому и не оправдываюсь за это

Да признаю в Казахстане тоже не шибко весело в плане пиара страны в ущерб населению, но Казахстан хотя бы не играет в "крутую империю" и не уничтожает население близлижайших бывших братских республик, не делает из людей фанатиков культа бряцанья оружием и крымнашизма, поэтому я и считаю что Казахстан болеет но он вылечиться от всей этой мерзости агашизма,нурлыкунства,понтов и коррупции а Россия же в крутом пике упадка, выход из которого не видят по-мойму и в кремле

Цитата:
Действительно! Большевики = советская власть = русские/русскоязычные


Хороший вывод-браво!!! передаю привет товарисчам Сталину,Троцкому,Свердлову и Дзержинскому они теперь не интернационалисты всю жизнь бьющиеся за отмену разделения по национальным дворикам а бравые Русские парни, и смотрите как это интересно получается полет в космос,победа в войне,освоение сибири,арктики и антарктики, достижение в сфере науки и литературы, построение городов,дорог,ледоколов и космических кораблей это заслуга только Русских ребят, а вот НКВД,ГУЛАГИ,террор, развал союза за это уже все мы ребят отвечаем вместе тут мы не делимся по национальным признакам)

Цитата:
Действительно! Вот выдающийся успех Казахстана и лично Первого Президента - создание новой столицы - Астаны (теперь Нур Султан),вот успешная Международная спецвыставка ЭКСПО,вот начал свою работу Международный финансовый центр «Астана» и ещё 24 важнейших достижения Казахстана за годы Независимости, чем гордимся? Мы что, от этого лучше жить стали?


Я лично от этого лучше жить не стал но я хотя-бы Астану(Нур-Султан),ЭСПО, и финансовый центр потрогать могу и обьяснить детям что это и для чего, а вы своим детям как объясните зачем Юрий Алексеевич летал в космос для чего?
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§ Maksim Glushko
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 30.07.19 - 17:05
Комментарий удален модератором.
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§ dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 30.07.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а вы своим детям как объясните зачем Юрий Алексеевич летал в космос для чего?


"Невежи судят точно так - в чем толку не поймут, то всё у них пустяк"

Сочувствую детям.
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Невежи судят точно так - в чем толку не поймут, то всё у них пустяк"


Что-то вы милейший немного не в тему сюда Крылова приплели, быстрей быстрей лиж бы умное что нибудь вставить, а смысл басни вы сами понимаете то?))

Цитата:
зачем Юрий Алексеевич летал в космос для чего?


Кто ответит то? только пожалуйста без этих вот детских обид и обзывательств в глупости,невежестве и нурлыкунстве.
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Астану(Нур-Султан),ЭСПО, и финансовый центр потрогать могу и обьяснить детям что это и для чего

Серьезно? Начните с ЭКСПО, пожалуйста. Для чего?

[Исправлено: maxsaf, 30.07.2019 - 19:33]
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Кто ответит то? только пожалуйста без этих вот детских обид и обзывательств в глупости,невежестве и нурлыкунстве.

И это пишет тот, кто в качестве логина назвался Курчатовым и поставил аватарку с ним же! Да вы, батенька, оченно неумный!Так что смените аву! Не позорьте Курчатова!Цитата:
Игорь Васильевич:
но Казахстан хотя бы не играет в "крутую империю

Просто Казахстан, ну или Власть в нём, тупо переписывает историю, забывает её, делая людей манкуртами! Ты там написал, что людей убивают в соседних республиках. Ну а Казахстан просто выдавливает из себя всех русскоговорящих всеми этими переименованиями, переписыванием истории, вытаскиванием непонятно каких батыров. Слушай, уж если вы хотите переименовать все славянские названия, то возьмите имена героев казахских сказок! А что - улица Алдара Косе! Звучит! Посёлок Канбак шал! Вообще мёд для ушей!
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ЭКСПО

Там ЭСПО, вот лучше пусть с него начнет, потом до ЭКСПО доберемся.
Цитата:
Игорь Васильевич:
ЭСПО
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* elektron
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3271
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Кто ответит то? только пожалуйста без этих вот детских обид и обзывательств в глупости,невежестве и нурлыкунстве.

Ну конечно, если величайшие достижения своего времени кому то ещё и объяснять нужно, то всё гасим свет.
Это как "не каждый может смотреть в завтрашний день" :lol: Ну не всем это дано :-P
А вот переименовать улицу как раз много ума и не нужно. ПС: походу по той же причине и проводится... Всё просто и взаимосвязано. 8-)

[Исправлено: elektron, 30.07.2019 - 14:54]
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну вот теперь я реально нуждаюсь в обьяснении ))
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
но Казахстан хотя бы не играет в "крутую империю" и не уничтожает население близлижайших бывших братских республик,[/quot


Вот было бы смешно, если бы играл!
А в каких республиках "близлижайших" уничтожается население? Мы что-то пропустили?


Цитата:
Игорь Васильевич:
я и считаю что Казахстан болеет но он вылечиться от всей этой мерзости агашизма,нурлыкунства,понтов и коррупции а Россия же в крутом пике упадка, выход из которого не видят по-мойму и в кремле



Всё! У Казахстана - светлое будущее, а этой ничтожной России - капец! Выхода нет! НЕТ ВЫХОДА! :-o
Профайл

§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И причём здесь Россия, если переименовывают в Казахстане?! В России уже давным-давно ничего не переименовывают.
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§ drakon
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16924
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А что - улица Алдара Косе!

Нет. Он тянет на - Проспект... :lol: :oops: :oops: :oops:
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§ Kairat stayer
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
В России уже давным-давно ничего не переименовывают.


Не спеши, уже беспокойства проявляют некоторые политологи, мол через лет 20 мигранты построят новую Россию. Тогда возможно будут улицы имени Алдара Косе, Аладдина, принцессы Жасмин и.т.д.

Цитата:
Ваш земляк:
А что - улица Алдара Косе! Звучит! Посёлок Канбак шал! Вообще мёд для ушей!


Подробнее здесь: https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/12539317.shtml
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