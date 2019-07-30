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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.07.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк: Даже дети 14 лет в субботу выходили за свои будущие избирательные права
Ты сам в эту чушь-то веришь? Да вбросами в соцсетях их вытащили на это "мероприятие", которое изначально имело своей целью бестолковую провокацию. А потом дежурно орали на камеры "онижедети!". Клоуны. Женщину (кстати, непонятно где и кто ее поранил, но рана вроде была) - забинтовали и вместо больницы (да, адекватные бы отправили в больницу - мало ли, сотряс или ушиб ГМ) - нет, выставили ее напоказ перед рядами ОМОНа для красивого кадра, вертели как реквизит. Для кого этот цирк и провокация? Или все проще - отработка заказа/гранта?
Цитата:
Серый волк:
это был кремлебот

Поразительно, как ты деградировал :lol:
Намного же проще "кремлеботами" и "нурлыкунами" разбрасываться, чем мозг задействовать ;-) Благодатная почва для этих Соболей (кстати, кто ее знал еще месяц назад?) и прочих пушных тушканов. А в итоге будут все там же, где и прежние Удальцовы и иже с ними...
Цитата:
elektron:
путешествия у Вас лучше получается

Это да, поддержу.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Слушай, а не ты ли krasavicaa на ЯПе?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Вообще на ЯПе не бываю. Как то недавно по твоей ссылке правда заглядывал и промелькнул там перс с похожей на мою аву. :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
промелькнул там перс с похожей на мою аву.

У него ещё место жительства в профиле стоит Казахстан (был). Вот я и подумал.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как я понимаю - у людей просто других проблем нет. Я бы это время на зарабатывание денег потратил, если уж настолько всё плохо.

Ну вот переедешь, и начнёшь зарабатывать!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья тут в "Новой Газете" вышла Глеба Павловского, о транзите власти. Желающие могут почитать.https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/30/81428-nasha-sistema-vsegda-mozhet-ruhnut-no-ne-rushitsya?utm_source=push Советую ОМу почитать. Может, и поймет.Очень на это надеюсь.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот я и подумал.

Злостный плагиатор.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Советую

Да всё я прекрасно понимаю.
Но провокационную прессу не читаю.
Изжога на неё брат.
Как и изжога на всю эту дешевую оппозицию, стремящуюся во власть.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но провокационную прессу не читаю.

Ну а расследования Навального смотрел? Да и пресса вполне себе нормальная. Я делаю выводы, смотря и "Первый" канал, и"Россию", и читая статьи в интернете. И тут телевизор проигрывает вчистую.Да и свои мозги есть, чтобы понять, куда катится страна.
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