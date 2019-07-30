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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 109 из 109«1...107108109
Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2468
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас в тренде - переименования и недоименования ))
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2468
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В теме про поезд - мнения разделились
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Купил себе - две пары кроссовок.


повезло. завидую.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16924
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
повезло. завидую.

Ну хоть в чём то - завидуешь.
А ваще всего - навалом.
в субботу ещё - поеду... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ваще всего - навалом.


по одному евро не было?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В теме про поезд - мнения разделились


не читал, но выскажу свое мнение.
Мнения всякие нужны, мнения всякие важны. Хорошо бы еще только обоснованные
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16924
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колокол на церкви - звенит. 12 часов.
Кто то в деревне - умер. Но я не -
спрашиваю - по ком, он звучит...
8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Колокол на церкви - звенит. 12 часов. Кто то в деревне - умер. Но я не - спрашиваю - по ком, он звучит.


колокол-звонит.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16924
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
колокол-звонит.

Ещё один - граммар наци... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16924
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, наверное на меня - обидился, за наци.

Но я ведь ничего плохого ему - не сказал... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2468
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ваших краев такие шутки долетают с грохотом :-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но я ведь ничего плохого


Хотел сначала, потом передумал.
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Ответить Новый топик
Страница 109 из 109«1...107108109
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