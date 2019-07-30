NG.kz "У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:19 Костанаец Василий поджёг уже установленный облицовочный блок возле своего окна, чтобы проверить его на горючесть.Результат снял на видео. Блок плавился и горел. После резонанса в соцсетях ему пришлось давать объяснения сотрудникам департамента по ЧС Костанайской области и полиции.

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