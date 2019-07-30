Серый волк Re: "У меня не было никаких злых намерений" -... #3





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:54 Цитата: Victor Yang:

Допустим. А рамы где на видео

Наверное ушли на совещание с невидимыми тротуарами после реконструкции.



Материалы на экспертизу.

Возможность их применения в облицовке в многоэтажной жилой коробке к пожэкспертам республики не берущим взяток и строительной экспертизе.

Дело о панелях под расследование причастных под подписку. Чиновников и опять засветившихся любимых их подрядчиков по результатам в комнаты с голыми стенами. Единственным видом электроприбора в виде голой лампочки

И с живописной клеточкой,сваренной железно без горючей пены

