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≡ "У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"У меня не было никаких злых намерений" - костанаец, который проверил облицовочные панели на горючесть, рассказал о последствиях своего эксперимента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36328
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанаец Василий поджёг уже установленный облицовочный блок возле своего окна, чтобы проверить его на горючесть.Результат снял на видео. Блок плавился и горел. После резонанса в соцсетях ему пришлось давать объяснения сотрудникам департамента по ЧС Костанайской области и полиции.
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* Victor Yang
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11760
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На видео загорелась монтажная пена, которую используют только при работе с оконными рамами Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35655

Допустим. А рамы где на видео?
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§ electro
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.07.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит за 2,5 за изнасилование и 2 за зажигалку...
логика есть в этой стране?
/facepalm/
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§ Серый волк
Re: "У меня не было никаких злых намерений" -...
Серый волк


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Сообщений: 10434
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Допустим. А рамы где на видео

Наверное ушли на совещание с невидимыми тротуарами после реконструкции.

Материалы на экспертизу.
Возможность их применения в облицовке в многоэтажной жилой коробке к пожэкспертам республики не берущим взяток и строительной экспертизе.
Дело о панелях под расследование причастных под подписку. Чиновников и опять засветившихся любимых их подрядчиков по результатам в комнаты с голыми стенами. Единственным видом электроприбора в виде голой лампочки
И с живописной клеточкой,сваренной железно без горючей пены
:-)
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