Теперь смотрим:

п. 182 Технического Регламента "Общие требования пожарной безопасности":

Цитата: 182. В зданиях всех степеней огнестойкости (кроме зданий V степени огнестойкости), облицовку внешних поверхностей наружных стен следует выполнять из негорючих материалов.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015501

Теперь, если остановить видео на 0:48, мы увидим сертификат, на котором написано: Плиты пенополистирольные.

Смотрим горючие свойства пенополистирола :



Цитата: Пожароопасность необработанного пенополистирола Немодифицированный пенополистирол (класс горючести Г4) — легковоспламеняющийся материал, воспламенение которого может произойти от пламени спичек, паяльной лампы, от искр автогенной сварки. Пенополистирол не воспламеняется от прокаленного железного провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали[38]. Пенополистирол относится к синтетическим материалам, которые характеризуются повышенной горючестью. Он способен сохранять энергию от внешнего источника тепла в поверхностных слоях, распространяя огонь и инициируя усиление пожара[39]. Температура воспламенения пенополистирола колеблется от 210 °C до 440 °C в зависимости от добавок, используемых производителями[40][41]. Температура воспламенения конкретной модификации пенополистирола определяется согласно сертификационному классу. При воспламенении обычного пенополистирола (класс горючести Г4) в короткое время развивается температура 1200 °C[38], при использовании специальных добавок (антипирены) температура горения может быть снижена согласно классу горения (класс горючести Г3). Горение пенополистирола проходит с образованием токсичного дыма различной степени и интенсивности в зависимости от примесей, добавленных к пенополистиролу для снижения дымообразования. Дымовыделение токсичных веществ в 36 раз больше по объёму чем у древесины. Горение обычного пенополистирола (класс горючести Г4) сопровождается образованием токсичных продуктов: циановодорода, бромоводорода и т. д.[42][43]. По указанным причинам изделия из необработанного пенополистирола (класс горючести Г4) не имеют сертификатов допуска для применения в строительных работах. Производители используют модифицированный специальными добавками (антипиренами) пенополистирол, благодаря которым материал имеет различные классы по воспламенению, горючести и дымообразованию. Таким образом, при корректном монтаже, в соответствии с ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия», пенополистирол не представляет угрозы для пожаробезопасности зданий. Технология «мокрого фасада» (WDVS, EIFS, ETICS), которая подразумевает применение пенополистирола в качестве утеплителя в ограждающей конструкции, находит большое применение в строительстве. Модифицированный пенополистирол для пожарной безопасности Для снижения пожароопасности пенополистирола при его получении к нему добавляют антипирены. Полученный материал называется самозатухающим пенополистиролом (класс горючести Г3) и обозначается у ряда российских производителей дополнительной буквой «С» в конце (например — ПСБ-С)[44]. 01.05.2009 вступил в действие новый федеральный закон ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Изменилась методика по определению группы горючести горючих строительных материалов. А именно, в статье 13, пункт 6 появилось требование, исключающее образование капель расплава в материалах с группой Г1-Г2[45] Учитывая то, что температура плавления полистирола около 220°C, то все утеплители на основе этого полимера (в том числе экструдированный пенополистирол) с 01.05.2009 будут классифицированы группой горючести не выше Г3. До вступления ФЗ 123 в силу, группа горючести марок с добавлением антипиренов характеризовалась как Г1. Снижение горючести пенополистирола в большинстве случаев достигается заменой горючего газа для «надувания» гранул на углекислый газ[46].



То есть, можно снизить горючесть, но совсем негорючим он не станет!



И да - сертификат сомнению не подлежит! На нём не написано, что эти плиты предназначены для облицовки фасада. То есть, продукция нормам соответствует, а правильное применение этой продукции отсутствует.



[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2019 - 16:29]