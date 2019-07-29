Цитата: Смешно ей-богу. Старый прием - обвини другого, чтобы оправдать себя. Вот это-то как раз про Казахстан гораздо лучше подходит, где население ногами голосует и где в руководителях районов люди с зоотехническими дипломами.



Я никакого отношения к голосованиям и к руководителям районов с сельхоз образованием не имею) поэтому и не оправдываюсь за это



Да признаю в Казахстане тоже не шибко весело в плане пиара страны в ущерб населению, но Казахстан хотя бы не играет в "крутую империю" и не уничтожает население близлижайших бывших братских республик, не делает из людей фанатиков культа бряцанья оружием и крымнашизма, поэтому я и считаю что Казахстан болеет но он вылечиться от всей этой мерзости агашизма,нурлыкунства,понтов и коррупции а Россия же в крутом пике упадка, выход из которого не видят по-мойму и в кремле



Цитата: Действительно! Большевики = советская власть = русские/русскоязычные



Хороший вывод-браво!!! передаю привет товарисчам Сталину,Троцкому,Свердлову и Дзержинскому они теперь не интернационалисты всю жизнь бьющиеся за отмену разделения по национальным дворикам а бравые Русские парни, и смотрите как это интересно получается полет в космос,победа в войне,освоение сибири,арктики и антарктики, достижение в сфере науки и литературы, построение городов,дорог,ледоколов и космических кораблей это заслуга только Русских ребят, а вот НКВД,ГУЛАГИ,террор, развал союза за это уже все мы ребят отвечаем вместе тут мы не делимся по национальным признакам)



Цитата: Действительно! Вот выдающийся успех Казахстана и лично Первого Президента - создание новой столицы - Астаны (теперь Нур Султан),вот успешная Международная спецвыставка ЭКСПО,вот начал свою работу Международный финансовый центр «Астана» и ещё 24 важнейших достижения Казахстана за годы Независимости, чем гордимся? Мы что, от этого лучше жить стали?



Я лично от этого лучше жить не стал но я хотя-бы Астану(Нур-Султан),ЭСПО, и финансовый центр потрогать могу и обьяснить детям что это и для чего, а вы своим детям как объясните зачем Юрий Алексеевич летал в космос для чего?