таноми52 Re: В Костанайской области участниками экологической акции... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 833

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Цитата:" Всего сутки прошли, а от нашей уборки и следа не осталось! Люди отдыхали там всего полдня в субботу и день в воскресенье, и опять оставили горы мусора. Как будто и не вывозили мы оттуда загруженные под завязку КамАЗы! Это и обидно до слез — как будто в лицо плюнули тем, кто убирал".



Хватит уже стенать! Пора и власть употребить - в выходные в места массового отдыха надо направлять наряды полиции и нещадно штрафовать свиноподобных. А не уповать на сознательность. Только неотвратимость наказания за загрязнение нашего общего "дома" что-то сдвинет с места.