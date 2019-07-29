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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 30.07.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
сейчас Россия идет по этому же пути-строит ложную видимость успеха попирая интересами собственного народа


Смешно ей-богу. Старый прием - обвини другого, чтобы оправдать себя. Вот это-то как раз про Казахстан гораздо лучше подходит, где население ногами голосует и где в руководителях районов люди с зоотехническими дипломами.
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 833
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
а что великого сделал Гагарин? что его полет дал человечеству? что по факту он первый ну и что? американцы на пол года позже бы полетели и всего делов, что космическая гонка дала СССР и Казахстану в частности? ... что мы от этого лучше жить стали?



Действительно!
Вот выдающийся успех Казахстана и лично Первого Президента - создание новой столицы - Астаны (теперь Нур Султан),вот успешная Международная спецвыставка ЭКСПО,вот начал свою работу Международный финансовый центр «Астана» и ещё 24 важнейших достижения Казахстана за годы Независимости, чем гордимся? Мы что, от этого лучше жить стали?
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