Цитата: Игорь Васильевич:

а что великого сделал Гагарин? что его полет дал человечеству? что по факту он первый ну и что? американцы на пол года позже бы полетели и всего делов, что космическая гонка дала СССР и Казахстану в частности? ... что мы от этого лучше жить стали?





Действительно!

Вот выдающийся успех Казахстана и лично Первого Президента - создание новой столицы - Астаны (теперь Нур Султан),вот успешная Международная спецвыставка ЭКСПО,вот начал свою работу Международный финансовый центр «Астана» и ещё 24 важнейших достижения Казахстана за годы Независимости, чем гордимся? Мы что, от этого лучше жить стали?