Цитата: Зачем эти танцы с бубном, если можно сразу переименовать улицу без чьего-то имени? Да ту же Гвардейскую в Назарбаева.



Тут я как понял вопрос принципа, улица Гагарина вьезд в город и как-бы символично что вьезд в город со стороны Рос.границы будет по проспекту Назарбаева блаблабла)



Цитата: А вы имейте уважение к тем, кто строил и называл! Вот построите своё, новое, и называйте как хотите!



Вот люблю я такие утверждения, а сначала постройте свое!!! как маленькие прям, обратимся к истории, большевеки что-то не сильно заморачивались когда старые царские улицы переименовывали или из церквей склады делали, почему сейчас кто-то должен учитывать мнение бывших большевиков на ИХ историю? я не уверен но мне кажется что Гагарин в космос именно представителем ВКПб полетел мутировавшей в КПСС далее в КНПК, а коммунисты на слушаниях подержали переименование,их чувства не были задеты.



Далее в рамках разглагольства как Серый Волк любит) Гагарина кто-то забыл? его из учебников вычеркнули? улицу его имени полностью убрали в городе?



И еще один момент, за который сейчас меня зальют д*** любители соседнего государства, а что великого сделал Гагарин? что его полет дал человечеству? что по факту он первый ну и что? американцы на пол года позже бы полетели и всего делов, что космическая гонка дала СССР и Казахстану в частности? ну летало у нас куча космонавтов и что? первый человек в космосе, первая женщина в космосе) первый выход в открытый космос, что мы от этого лучше жить стали?

это достижения из разряда жрать нечего но мы первые на дерево взобрались) сейчас Россия идет по этому же пути-строит ложную видимость успеха попирая интересами собственного народа,и я думаю кому надо, будут помнить кто такой Гагарин и что он сделал, переименованием улиц героев не вычеканишь из истории и грош цена таким героям если его улицу переименовали и о нем все забыли, и кстати что-то Цезаря или Ивана Сусанина например все знают хотя их именами ни одна улица в Костанае не названа)

раунд.