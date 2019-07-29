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§ NG.kz
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда фасады некоторых домов в центре Костаная стали облицовывать новыми панелями, у многих горожан возник вопрос: а является ли этот материал пожаробезопасным. И результат не радует.
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§ Обликоморале
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Да потому что глупость сказанная вами не поддается ни каким аргументам. :lol:
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* Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Почему вам моя аналогия показалась неуместной? аргументируйте

Хотя бы потому что у газа назначение - гореть. У облицовочных материалов такого быть не должно. К тому же, при работающей вентиляции, опасность взрыва уменьшается значительно.
А в случае пожара в одной квартире, загорится весь фасад и пострадают все квартиры.

[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2019 - 10:55]
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§ Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да потому что глупость сказанная вами не поддается ни каким аргументам. :lol:

Аргумент не засчитан идите думайте дальше)
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§ Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя бы потому что у газа назначение - гореть. У облицовочных материалов такого быть не должно. К тому же, при работающей вентиляции, опасность взрыва уменьшается значительно.


Аргумент засчитан, сразу парирую, а если у облицовочного материала нет предназначения гореть зачем его поджигать? давайте все подряд будем поджигать и доказывать что все вокруг опасно
:lol:
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* Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
если у облицовочного материала нет предназначения гореть зачем его поджигать?

См. Комментарий 16 последнее предложение.
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§ Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А в случае пожара в одной квартире, загорится весь фасад и пострадают все квартиры


да удобно отредактировать старый комментарий с новым аргументом)зачет)

Ну так вот случаев пожара в квартире облицованный новым материалом еще не было поэтому говорить что сгорит весь дом мы "пока" заметьте "пока" не можем поэтому утверждение слабое это РАЗ
был факт целенаправленного поджога одним индивидуумом материала что само по себе уже нонсенс,поэтому я и привожу пример давайте поджигать все подряд в квартирах, обои,натяжные потолки,газ пустим и подожгем который не предназначен для ТАКОГО использования это ДВА
тем более мы не можем утверждать что перед поджогом запечатленного на видео он сначала не облили облицовку какой либо горючей смесью это ТРИ
блин Фандориным себя почувствовал) а вообще раз данная тема вызвала такой резонанс, неплохо было бы если ДЧС проверит облицовку это ЧЕТЫРЕ)
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* Victor Yang
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Ну так вот случаев пожара в квартире облицованный новым материалом еще не было поэтому говорить что сгорит весь дом мы "пока"

Всё нормы и правила написаны кровью! И если есть в нормах запрет на использование горючих материалов - значит и прецеденты были, и жертвы. Да что далеко ходить - в Астане "Зажигалка" дважды горела из-за этих материалов - после этого алюкобонд запретили использовать. Это называется превентивными мерами - именно поэтому необходимо делать эвакуационные выходы, которыми, за всё время эксплуатации здания можно ни разу не воспользоваться, именно поэтому, где нужно, предусматриваются противопожарные стены - без проёмов или с заполнением их негорючими материалами. Если начнётся пожар в одной квартире, то переброситься на другую (и то только на смежную) он сможет лишь через некоторое время. В случае с горючей облицовкой - достаточно вырваться на фасад - и весь фасад будет гореть. :-(
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§ Обликоморале
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мда, теперь его могут привлечь за порчу чужого имущества.

Только что по новостям слышал, что парня хотят за поджог привлечь к административке. Подал идею, млин.
Осталось голову пеплом посыпать. :-x
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§ Обликоморале
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всё нормы и правила написаны кровью!

Кому ты поясняешь, там аналогия на уровне дошкольного образования.
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§ Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всё нормы и правила написаны кровью! И если есть в нормах запрет на использование горючих материалов - значит и прецеденты были, и жертвы.


Насчет первого тезиса не спорю, но сразу момент кто доказал что облицовачный материал который покрывают в Костанае горючий? видео от хулигана-поджигателя доказательство? хорошо а у меня есть такое же видео https://www.youtube.com/watch?v=6_iFwSucouM
там этот материал что-то не горит.кому верить и как быть?
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* Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
кто доказал что облицовачный материал который покрывают в Костанае горючий?

За что наказывают тогда? Если я бетонную стену попытаюсь поджечь - меня тоже накажут?
Посмотрел видео. "Материал плавится, но не горит" - шта? Это уже пожароопасность! К тому же, основная причина гибели людей при пожарах - не высокая температура, а задымление.
Ну и насчёт сюжета - директор - бывший(?) журналист, связи с коллегами по цеху есть - сразу запустила информационную обработку населения. А ведь в случае чего - она будет нести полную ответственность за жизни и имущество людей.

[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2019 - 14:00]
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§ Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кому ты поясняешь, там аналогия на уровне дошкольного образования


Но мое то дошкольное повыше вашего школьного наверно будет если вы вместо аргументированных вопрос-ответов пытаетесь как маленькая девочка методом "ой все" вызвать у публики ложное понятие что тот кто первый оскорбил тот и прав, в психологии уже давно доказано что это работает только на примитивные группы людей или маленьких детей, и в принципе становится понятно к кому вы относитесь когда вместо словосочетания кому ты доказываешь? вы используете термин "поясняешь" пользующийся популярностью у "недалекой" социальной группы тусующихся подростков в подъездах домов
8-)
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§ Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За что наказывают тогда?


Так я и не доказываю что его наказать нужно) пусть гуляет себе Джонни-поджигатель)
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§ Обликоморале
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
наверно

Это и есть ключевое, особенно касаемо и всего остального далее сказанного.
Обычная болтология с притянутыми за уши познаниями терминов "поясняешь и доказываешь".
Я просто называю вещи своими именами, а не это "ой всё" как вам товарищ кажется.
ПыСы: Пересмотрел видео..Тут Дрон за клеевую основу говорил. Есть подозрение, что причина возгорания больше в ней. Что однако не закрывает проблему пожарной безопасности зданий.
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§ Серый волк
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10432
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материалы горючие категорически запрещены в внешней облицовка. Пенопласт только специальных не поддерживающих горения марок Исключительно под сплошной отделкой штукатуркой. Смотреть строительные снипы.
При горении производит ядовитые продукты горения. Ядовитые, а не вредные. Китайскими попугайными и прикормленными бездельными сертификатами даже подтереться нельзя, как и словами акиматских жуликов. Читайте правила. Перед троллем расшаркиваться ссылками не стоит.
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