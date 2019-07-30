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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У нас папа, это счастье, радость, проблемы, волнение, переживание, счастье.))) а у вас?)

Если приобщиться к этому счастью и радости в поезде - то это только проблемы.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Поехали!

Новая голосовалка по самой живой теме.

:-)

Не стесняйтесь

https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38184&forumid=2
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2213
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, а когда Навальнята к власти придут - тогда приказы в силовых ведомствах отменят и будут солдаты/полицейские/росгвардейцы действовать только по своему разумению и подчиняться приказам будет необязательно. Ага.

А ты не пробовал хоть немного подумать, почему именно ментам и росгвардейцам поднимают зарплаты? Хотя, как говорят, денег нет!Цитата:
elektron:
Да да с айфонами в руках, а дома у родителей минимум 3-х комнатная квартира или дом, машина, а то и две.

А ты знаешь, сколько кредитов на руках у населения? 8 миллиардов! И с каждым годом доля закредитованных растёт. Некоторые даже высказывают опасения, что может получиться как в Америке в 2008-ом году, с ипотечными кредитами. Людей просто подсадили на кредиты, хотели даже разрешить с 14-ти лет выдавать. Тебе это о чём-нибудь говорит? Сейчас даже предлагают продукты в кредит брать! Наверное, потому, что экономика на подъёме и чтобы пенсионеры за просрочку возле контейнеров мусорных не дрались.
ПыСы. Читаю тут некоторых и диву даюсь - вот для чего людям голова?! Есть в неё?! И что ещё заметил - очень уж обожают Путина те, кто судит по жизни в России из передач телевизионных.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2213
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как они обещают будут вешать и убивать. У них уже подобие миротворца есть.

Пруфы где? Это тебе тоже по телевизору рассказали? А вот гнать замаранных нужно! Как и всяких выступающих за различные переименования. Сегодня они так думают, а завтра уже по другому. По новым веяниям. Типичный пример - Премудрый Пескарь. Нельзя Власть ругать! И Боже упаси выйти на митинг! Как бы чего не вышло! А до самого никак не дойдёт, что в нормальном государстве не должно возникать таких моментов, чтобы хотелось выйти на митинг против Власти. Что Власть должна уважать тех, кто доверил ей бразды правления, и прислушиваться к ним.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 02:21
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2213
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А пока вижу только болтунов .

Ты вообще слышал, что я говорил?! Что Путин зачистил всяческую конкуренцию! Что он узурпировал власть! Что были приняты законы, по которым нереально пройти на выборы. Чтобы создать партию, которая сможет попытаться(!) пройти в парламент, надо чтобы в каждом субъекте Федерации у партии было отделение. Ты знаешь, сколько субъектов в Российской Федерации? 89! Плюс теперь ещё Крым и Севастополь. И если ты думаешь, что зарегистрировать партию или движение легко, то могу тебя заверить, что это не так. Как я уже раньше рассказывал, есть у меня один знакомый, он городской депутат, член КПРФ, руководитель городского отделения. Пару лет назад он подал заявку на проведение митинга 7 ноября. Разрешили провести. И всех замели, кто был на этом митинге! Разрешённом, заметь! Люди в гражданке снимали всё на видео. А вот у ЕдРа никогда не бывает препонов.На любом уровне.
И мой тебе совет - не пиши о том, чего не знаешь! Глупо выглядеть будешь...
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 02:28
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк Комментарий проходит проверку.

Если завтра обнаружится разнобой или вдруг мы пришли случайно к одной мысли не удивляйтесь.
Сейчас вся страница в надписях Комментарий проходит проверку аусвайсов и ничего увидеть невозможно и все честные люди города переведены в категорию "партизаны".
:lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2213
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вот скажи ещё - ты хоть одно расследование Навального видел? Или же ты из тех, кто "Пастернака не читал, но осуждаю!" Про эти дворцы, которые нереально построить при их официальных зарплатах, про поездки за счёт бюджета, про удачные бизнесы жён и детей, финансовых гениев? Про двойные гражданства и виды на жительство? Человек называет своими именами воров и коррупционеров. Или же это из разряда "вывсёврёте!"?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
то был кремлебот!

Легко вы своих сливаете.
Ну конечно, они же дискредитируют вас "борцов за свободу".
Вам задаешь простые вопросы на которые ответить реально не можете, а только начинаете обтекаемо, штампами всех и вся обвинять. Детский сад прям какой то.
Фотографии ему не нравятся, россгвардия не с тем разрезом глаз и т.д.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
ВМЕСТО БУДУЩЕГО СТРАНЫ СТУДЕНТОВ ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ

Михаил Шахназаров
Три года назад проводили собеседования с выпускниками МГИМО и МГУ, решившими устроиться работать на радио. Мы были в шоке от их незнания, буквально, всего и вся. Вот они и качают. Потому как больше ни на что не способны. А ведёт их Соболь, пишущая слово "парихмахер" именно так.
Сей человек мне более авторитетен чем вся ваша братия вместе взятая. :lol:
Цитата:
Серый волк:
Вы как такой мелкий тролль, имитирующий неграмотного. Описанный и знакомый персонаж форумный

Когда человек не может ответить аргументированно, он переходит на личности. В этом ты от Простыни не далеко ушел. Вы иньянь с ним, одного поля ягоды.Дешёвый подбор слов маркеров у обоих.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Боже мой, сколько боли в словах.
Сколько злости :lol: да тебе сейчас дай право, пойдешь вешать на столбах всех не согласных.
Пруфы..зайди в твитер или фб и почитай, что "хомяки" в комментах у карнавальных, соболей, гудков и яшиных пишут. Правда, по вашим словам это кремлеботы и провокаторы. :lol:
Цитата:
Ваш земляк:
Вот скажи ещё - ты хоть одно расследование Навального видел?

Видел и опровержения по многим тоже.
Скажу обидную для оппозиционера вещь, если бы ваш Навальный, о котором вы столько пишите, представлял бы действительную опасность для власти, то он давно бы сидел, для этого и поводов
особых искать не надо...
Это не оппозиция, а банальная раскачка населения на эмоции. Едва ли кто из сторонников карнавального знает что-нибудь о его программе, зато у всех в голове "шатать режим", "мы здесь власть" и "ну против олигархов".
Ну нету, что в Казахстане, что в России нормальной оппозиции..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.07.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ПыСы. Читаю тут некоторых и диву даюсь - вот для чего людям голова?! Есть в неё?! И что ещё заметил - очень уж обожают Путина те, кто судит по жизни в России из передач телевизионных.


ПыСы: Русского тв нет и не смотрю. Зато знаю лично более 15-ти человек (Тверь), в том числе и брат (Омск), переехавшие в Россию ещё в 90-ых. Никто не жжужит и все довольны. Выкупленые квартиры, у кого то дом, машины, жизнь налажена. А тут только двое "недовольных" :lol: 8-) :-P
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11753
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А тут только двое "недовольных

Как я понимаю - у людей просто других проблем нет. Я бы это время на зарабатывание денег потратил, если уж настолько всё плохо.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ПыСы:

И у меня так же. Кто с головой, законами дружит, нормально живут и работают. За бугром, в ближнем зарубежье( Россия, Белоруссия )и в Казахстане тоже.
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