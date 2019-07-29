Цитата: Игорь Васильевич:

Ну так вот случаев пожара в квартире облицованный новым материалом еще не было поэтому говорить что сгорит весь дом мы "пока"

Всё нормы и правила написаны кровью! И если есть в нормах запрет на использование горючих материалов - значит и прецеденты были, и жертвы. Да что далеко ходить - в Астане "Зажигалка" дважды горела из-за этих материалов - после этого алюкобонд запретили использовать. Это называется превентивными мерами - именно поэтому необходимо делать эвакуационные выходы, которыми, за всё время эксплуатации здания можно ни разу не воспользоваться, именно поэтому, где нужно, предусматриваются противопожарные стены - без проёмов или с заполнением их негорючими материалами. Если начнётся пожар в одной квартире, то переброситься на другую (и то только на смежную) он сможет лишь через некоторое время. В случае с горючей облицовкой - достаточно вырваться на фасад - и весь фасад будет гореть.