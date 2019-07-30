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§ NG.kz
Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, проходя по делам мимо здания бывшей поликлиники по проспекту Аль-Фараби в районе остановки «Магазин Юбилейный», невольно вспомнил очередные громкие слова главы региона на активе в городском акимате прошлой весной. Тогда он заявил в присутствии около трехсот подчиненных и разного рода предпринимателей, что «…за облик Костаная стыдно!».
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* Игорь Васильевич
Re: Процветай, мой Костанай. Акция не для всех?
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю скинуться и Юджина в Управление Архитектуры и градостроительства устроить по блату) город потерял такого урбаниста что Варламов со своими велодорожками рядом не стоял, браво Юджин!! ;-)
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