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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.07.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital: где буду им показывать круглые сутки про космонавтов.
Супер! Лучше всего про одного, самого улыбающегося первого космонавта в мире) 8-) 8-) 8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 30.07.2019 - 00:53]
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§ Настенька
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 30.07.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Наверно и меня можно обозвать фанатиком России?[/b]

Тогда и меня тоже: потому что готова подписаться под каждым Вашим словом,особенно КрымНаш
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Наоборот. Предлагаю отключить им инет и подключить только спец канал где буду им показывать круглые сутки про космонавтов.))

Лучше всего в том зале где они голосовали. Обязательно Круглосуточно с перерывами на кормление космической едой в тюбиках. Ну не варвары же мы их голодом морить :lol:
Кстати баурсаки самая настоящая космическая еда. Хлеб на космических станциях немного походит, а можно и настоящие баурсаки!

Тут кто-то о ноу-хау беспокоился.
Вот дарю отличную идею предложить хлеб на МКС заменить на баурсаки.
Они реально намного вкуснее и не крошатся, что очень важно в невесомости! :-)

После этого можно построить инновационный завод по выпуску баурсаков, так как мировые новости о новом и более удобном продукте питания на станции и пригодном для полета на Марс сделает продукт востребованным во всем мире намного лучше чем Тульские пряники!

Известный факт, что на луну высадились первыми не астронавты американского корабля, а пакет с мусором, который они выкинули в открытый люк посадочконого модуля.
Если бы у них были баурсаки, то можно было бы смело говорить о том, что баурсаки были на луне первыми.

И сейчас на площади как первоцелинникам столял бы памятник очень интересный!
:-)

Но ещё не всё потеряно. Можно быть первыми на Марсе. Если производители баурсаков не измучаются упаковку новую заказывать и кучи бумаг менять из-за переименования улиц. :-)
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§ peshexod
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3383
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность, однако...

К сожалению настроения в народе решают корректировать отключением интернета, ужесточением ответственности и никак не корректировать внутреннюю политику.
Проще говоря "положили болт" на моё мнение.
Стране нужен волевой и мудрый мелиоратор разобраться с нашим болотом.
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§ Настенька
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 30.07.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
перекрыть ему доступ к комментариям СМИ находящихся в Казахстане[/quote
А кого читать тогда?Вас что ли? Ведь он пишет-пестня!!!!
:lol:
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я тоже люблю руссий мир, еще и потому что я сам русский, все мои родные русские, родился и живу в родном Казахстане, но очень уважаю и люблю Россию. Горжусь Что КрымНаш :lol: 8-) :lol: и мост построен, горжусь что Россия дает отпор всяким пиндосам и гейропейцам, горжусь достижениями в России, горжусь когда Россия побеждает в спорте и т.д. и т.п. Мне очень жаль, что мы постепенно отстаем практически во всем от России и надеюсь, что скоро все у нас изменится к лучшему. Наверно и меня можно обозвать фанатиком России?


Мда, я как-то забыл тот момент что люди не перестали смотреть Россию 24,и чем вы лучше пресловутых нурлыкунов а? те за Назарбаева топят вы за Путина,что лучше?
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§ таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
те за Назарбаева топят вы за Путина,что лучше?


Что, в Вашем понимании любить Россию, значит, быть непременно за Путина?
Да и Путин, при всех своих недостатках, имеет заслуги перед Россией, как и Назарбаев перед Казахстаном. По гамбургскому счёту.
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* Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да и Путин, при всех своих недостатках, имеет заслуги перед Россией, как и Назарбаев перед Казахстаном


О как выкрутился, так где серый волк? у нас тут еще нурлыкун объявился)

Цитата:
Горжусь Что КрымНаш :lol: 8-) :lol: и мост построен, горжусь что Россия дает отпор всяким пиндосам и гейропейцам


Когда человек пишет именно в такой формулировке то он не Россией гордится а именно политикой Путина так? когда тут в комментариях люди пишут что искренне гордятся политикой Назарбаева что за 30 лет его нахождения у власти мы вышли из кризиса 90-ых годов, ни с кем не воевали ни с кем не ссорились, и более менее пришли к экономическому успеху, то как тут этих людей называют?) так и почему я должен уважать человека который искренне любит соседнюю страну с ее лидером и постоянно хает инициативы местной власти и государства? не кажется ли вам что тут попахивает лицемерием?
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§ unrepeatable
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
unrepeatable


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Сообщений: 28
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 30.07.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю.. в шоке. Во, раздули! Ну по-первых не делайте из мухи слона, это всего лишь улица, устроили базар ей богу :-o На самом деле вы тут потратили больше время на писанину, чем на то чтобы сходить на слушания. Во-вторых не вижу ничего сверхъестественного, что всеми любимого Гагарина перенесут. Вам суть важна чтоб Гагарина не трогали или в принципе улице имя Назарбаева не присвоили? К первому, так чего ж расстраиваться не беспокойтесь дадут другой. А вот на счет второго граждане мои не вам решать это. И уж не позорились бы если вы живете в Казахстане , имейте хоть каплю уважения ей богу.
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2213
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Вам суть важна чтоб Гагарина не трогали или в принципе улице имя Назарбаева не присвоили? К первому, так чего ж расстраиваться не беспокойтесь дадут другой. А вот на счет второго граждане мои не вам решать это. И уж не позорились бы если вы живете в Казахстане , имейте хоть каплю уважения ей богу.

А вы имейте уважение к тем, кто строил и называл! Вот построите своё, новое, и называйте как хотите!А чтобы переименовать то, что сделано не вами, большого ума не надо!
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* Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11753
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Во-вторых не вижу ничего сверхъестественного, что всеми любимого Гагарина перенесут. Вам суть важна чтоб Гагарина не трогали или в принципе улице имя Назарбаева не присвоил

Чтобы путаницы не создавали. Предлагали же переименовать Т-дик. От этого точно никто бы не пострадал. Зачем эти танцы с бубном, если можно сразу переименовать улицу без чьего-то имени? Да ту же Гвардейскую в Назарбаева.
Цитата:
unrepeatable:
вот на счет второго граждане мои не вам решать это.

В смысле - "не вам"? А кому ещё как не жителям?
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В смысле - "не вам"? А кому ещё как не жителям?

В том смысле, что все давно решено, а вы все лезете и лезете. ))
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* Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем эти танцы с бубном, если можно сразу переименовать улицу без чьего-то имени? Да ту же Гвардейскую в Назарбаева.


Тут я как понял вопрос принципа, улица Гагарина вьезд в город и как-бы символично что вьезд в город со стороны Рос.границы будет по проспекту Назарбаева блаблабла)

Цитата:
А вы имейте уважение к тем, кто строил и называл! Вот построите своё, новое, и называйте как хотите!


Вот люблю я такие утверждения, а сначала постройте свое!!! как маленькие прям, обратимся к истории, большевеки что-то не сильно заморачивались когда старые царские улицы переименовывали или из церквей склады делали, почему сейчас кто-то должен учитывать мнение бывших большевиков на ИХ историю? я не уверен но мне кажется что Гагарин в космос именно представителем ВКПб полетел мутировавшей в КПСС далее в КНПК, а коммунисты на слушаниях подержали переименование,их чувства не были задеты.

Далее в рамках разглагольства как Серый Волк любит) Гагарина кто-то забыл? его из учебников вычеркнули? улицу его имени полностью убрали в городе?

И еще один момент, за который сейчас меня зальют д*** любители соседнего государства, а что великого сделал Гагарин? что его полет дал человечеству? что по факту он первый ну и что? американцы на пол года позже бы полетели и всего делов, что космическая гонка дала СССР и Казахстану в частности? ну летало у нас куча космонавтов и что? первый человек в космосе, первая женщина в космосе) первый выход в открытый космос, что мы от этого лучше жить стали?
это достижения из разряда жрать нечего но мы первые на дерево взобрались) сейчас Россия идет по этому же пути-строит ложную видимость успеха попирая интересами собственного народа,и я думаю кому надо, будут помнить кто такой Гагарин и что он сделал, переименованием улиц героев не вычеканишь из истории и грош цена таким героям если его улицу переименовали и о нем все забыли, и кстати что-то Цезаря или Ивана Сусанина например все знают хотя их именами ни одна улица в Костанае не названа)
раунд. 8-)
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* Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11753
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
улица Гагарина вьезд в город и как-бы символично что вьезд в город со стороны Рос.границы будет по проспекту Назарбаева

Ага. Или выезд. На ПМЖ. Серый волк тут верно заметил.
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