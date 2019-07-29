Игорь Васильевич Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 64

Регистрация: 19.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:38 Цитата: А в случае пожара в одной квартире, загорится весь фасад и пострадают все квартиры



да удобно отредактировать старый комментарий с новым аргументом)зачет)



Ну так вот случаев пожара в квартире облицованный новым материалом еще не было поэтому говорить что сгорит весь дом мы "пока" заметьте "пока" не можем поэтому утверждение слабое это РАЗ

был факт целенаправленного поджога одним индивидуумом материала что само по себе уже нонсенс,поэтому я и привожу пример давайте поджигать все подряд в квартирах, обои,натяжные потолки,газ пустим и подожгем который не предназначен для ТАКОГО использования это ДВА

тем более мы не можем утверждать что перед поджогом запечатленного на видео он сначала не облили облицовку какой либо горючей смесью это ТРИ

блин Фандориным себя почувствовал) а вообще раз данная тема вызвала такой резонанс, неплохо было бы если ДЧС проверит облицовку это ЧЕТЫРЕ)