Цитата: Victor Yang:

Да, а когда Навальнята к власти придут - тогда приказы в силовых ведомствах отменят и будут солдаты/полицейские/росгвардейцы действовать только по своему разумению и подчиняться приказам будет необязательно. Ага.

А ты не пробовал хоть немного подумать, почему именно ментам и росгвардейцам поднимают зарплаты? Хотя, как говорят, денег нет!Цитата: elektron:

Да да с айфонами в руках, а дома у родителей минимум 3-х комнатная квартира или дом, машина, а то и две.

А ты знаешь, сколько кредитов на руках у населения? 8 миллиардов! И с каждым годом доля закредитованных растёт. Некоторые даже высказывают опасения, что может получиться как в Америке в 2008-ом году, с ипотечными кредитами. Людей просто подсадили на кредиты, хотели даже разрешить с 14-ти лет выдавать. Тебе это о чём-нибудь говорит? Сейчас даже предлагают продукты в кредит брать! Наверное, потому, что экономика на подъёме и чтобы пенсионеры за просрочку возле контейнеров мусорных не дрались.

ПыСы. Читаю тут некоторых и диву даюсь - вот для чего людям голова?! Есть в неё?! И что ещё заметил - очень уж обожают Путина те, кто судит по жизни в России из передач телевизионных.