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§ NG.kz
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы, которые планета может воспроизвести за год. Сейчас природные ресурсы – вода, почва и чистый воздух – используются в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются.
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§ Обликоморале
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы все умрём (с)
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* директор пляжа
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.07.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всем виноваты американцы, итак понятно, давайте след новость ;-)
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* Игорь Васильевич
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во всем виноваты американцы, итак понятно, давайте след новость


Но не только они как показывает статистика,вон Россия в тройке лидеров...хоть где то она впереди)
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* drakon
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

людям бы понадобились 3,2 планеты, если бы все жили как в России

А если бы жили,как в Казахстане?...
:-o
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§ Butch
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки ну и шо? Любая популяция живых организмов разрастается в условиях достаточности ресурсов для удовлетворения потребностей, чем естественно сокращает их количество. При этом не имея механизмов одномоментного реагирования на изменения в количестве этих самых ресурсов, продолжает некоторое время разрастаться и в условиях некоторой не очень значительной их недостаточности, чем естественно усугубляет своё положение. И это приводит сначала к остановке в росте, а в последующем к сокращению численности популяции, до наступления момента вновь избыточности ресурсов. Совершенно нормальный процесс
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§ Butch
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Склонен полагать что около того же числа, с возможными незначительными отклонениями в обе стороны.
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* Игорь Васильевич
Re: Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А если бы жили,как в Казахстане?..


Ну думаю не намного больше чем в Индии
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