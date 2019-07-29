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≡ Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда фасады некоторых домов в центре Костаная стали облицовывать новыми панелями, у многих горожан возник вопрос: а является ли этот материал пожаробезопасным. И результат не радует.
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§ Обликоморале
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

Да потому что глупость сказанная вами не поддается ни каким аргументам. :lol:
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§ Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Почему вам моя аналогия показалась неуместной? аргументируйте

Хотя бы потому что у газа назначение - гореть. У облицовочных материалов такого быть не должно. К тому же, при работающей вентиляции, опасность взрыва уменьшается значительно.
А в случае пожара в одной квартире, загорится весь фасад и пострадают все квартиры.

[Исправлено: Victor Yang, 30.07.2019 - 10:55]
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* Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да потому что глупость сказанная вами не поддается ни каким аргументам. :lol:

Аргумент не засчитан идите думайте дальше)
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* Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя бы потому что у газа назначение - гореть. У облицовочных материалов такого быть не должно. К тому же, при работающей вентиляции, опасность взрыва уменьшается значительно.


Аргумент засчитан, сразу парирую, а если у облицовочного материала нет предназначения гореть зачем его поджигать? давайте все подряд будем поджигать и доказывать что все вокруг опасно
:lol:
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§ Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
если у облицовочного материала нет предназначения гореть зачем его поджигать?

См. Комментарий 16 последнее предложение.
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* Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А в случае пожара в одной квартире, загорится весь фасад и пострадают все квартиры


да удобно отредактировать старый комментарий с новым аргументом)зачет)

Ну так вот случаев пожара в квартире облицованный новым материалом еще не было поэтому говорить что сгорит весь дом мы "пока" заметьте "пока" не можем поэтому утверждение слабое это РАЗ
был факт целенаправленного поджога одним индивидуумом материала что само по себе уже нонсенс,поэтому я и привожу пример давайте поджигать все подряд в квартирах, обои,натяжные потолки,газ пустим и подожгем который не предназначен для ТАКОГО использования это ДВА
тем более мы не можем утверждать что перед поджогом запечатленного на видео он сначала не облили облицовку какой либо горючей смесью это ТРИ
блин Фандориным себя почувствовал) а вообще раз данная тема вызвала такой резонанс, неплохо было бы если ДЧС проверит облицовку это ЧЕТЫРЕ)
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