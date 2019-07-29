/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда фасады некоторых домов в центре Костаная стали облицовывать новыми панелями, у многих горожан возник вопрос: а является ли этот материал пожаробезопасным. И результат не радует.
Читать новость

§ Обликоморале
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6458
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, теперь его могут привлечь за порчу чужого имущества.
Профайл

§ директор пляжа
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.07.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а то что все дома могут сгореть это уже совсем друг история..
Профайл

§ Vital
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7840
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как будто не кто не знал что все это китайское барахло горит.

[Исправлено: Vital, 29.07.2019 - 12:43]
Профайл

§ Dron
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.07.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по кадрам панели приклеены к фасаду на обычную монтажную пену, что является нарушением технологии. Монтаж должен осуществляться при помощи клеевой смеси на основе цемента либо однокомпонентного полиуретанового клея обычно голубого оттенка.
Профайл

§ Серый волк
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А как будто не кто не знал что все это китайское барахло горит

Я бы даже не сомневался относительно китайского низкокачественного барахла.

Ну а взятки и откаты в карманах не горят! Ну если их никакие правоохранительные и пожнадзорные органы на горючесть не тестируют! ;-)
Профайл

* Игорь Васильевич
Re: Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дуракам закон не писан, а что он только на облицовке остановился? нужно было газ открыть в квартире и спичку зажечь проверить так сказать безопасность жизненного пространства
Профайл

§ Victor Yang
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11745
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не должны они гореть! В случае пожара отправятся все жители дома.
Профайл

* Игорь Васильевич
Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще до начала выбора материала мы вместе с ЖКХ и подрядчиками изучили все материалы для облицовки, — рассказывает директор фонда Александра Сергазинова.
— И когда специалисты, знающие толк в этом деле, предложили данный материал, то мы попросили сертификат. Он был предоставлен. Как пояснила Сергазинова, именно этот материал используется в городах Нур-Султан, Алматы при благоустройстве домов. Он вполне приемлем по цене, а самое главное — безопасен при пожарах.

Все если главред ТоболИнфо говорит что материал безопасен то я спокоен, ТоболИнфо вранье не пишет)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Игорь Васильевич, юля елиссева, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 3
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх