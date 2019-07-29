Игорь Васильевич Костанаец проверил облицовочные панели на горючесть #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 19.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 Еще до начала выбора материала мы вместе с ЖКХ и подрядчиками изучили все материалы для облицовки, — рассказывает директор фонда Александра Сергазинова.

— И когда специалисты, знающие толк в этом деле, предложили данный материал, то мы попросили сертификат. Он был предоставлен. Как пояснила Сергазинова, именно этот материал используется в городах Нур-Султан, Алматы при благоустройстве домов. Он вполне приемлем по цене, а самое главное — безопасен при пожарах.



Все если главред ТоболИнфо говорит что материал безопасен то я спокоен, ТоболИнфо вранье не пишет)