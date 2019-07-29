Игорь Васильевич "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц #155





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 19.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:28 Цитата: и мост построен, горжусь что Россия дает отпор всяким пиндосам и гейропейцам, горжусь достижениями в России, горжусь когда Россия побеждает в спорте и т.д. и т.п. Мне очень жаль, что мы постепенно отстаем практически во всем от России и надеюсь, что скоро все у нас изменится к лучшему. Наверно и меня можно обозвать фанатиком России? Я тоже люблю руссий мир, еще и потому что я сам русский, все мои родные русские, родился и живу в родном Казахстане, но очень уважаю и люблю Россию. Горжусь Что КрымНаши мост построен, горжусь что Россия дает отпор всяким пиндосам и гейропейцам, горжусь достижениями в России, горжусь когда Россия побеждает в спорте и т.д. и т.п. Мне очень жаль, что мы постепенно отстаем практически во всем от России и надеюсь, что скоро все у нас изменится к лучшему. Наверно и меня можно обозвать фанатиком России?



Мда, я как-то забыл тот момент что люди не перестали смотреть Россию 24,и чем вы лучше пресловутых нурлыкунов а? те за Назарбаева топят вы за Путина,что лучше?