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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2459
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У нас папа, это счастье, радость, проблемы, волнение, переживание, счастье.))) а у вас?)

Если приобщиться к этому счастью и радости в поезде - то это только проблемы.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:10
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:01
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:09
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 02:21
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:25
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 02:28
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 02:33
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.07.19 - 02:46
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 6458
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
то был кремлебот!

Легко вы своих сливаете.
Ну конечно, они же дискредитируют вас "борцов за свободу".
Вам задаешь простые вопросы на которые ответить реально не можете, а только начинаете обтекаемо, штампами всех и вся обвинять. Детский сад прям какой то.
Фотографии ему не нравятся, россгвардия не с тем разрезом глаз и т.д.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6458
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
ВМЕСТО БУДУЩЕГО СТРАНЫ СТУДЕНТОВ ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ

Михаил Шахназаров
Три года назад проводили собеседования с выпускниками МГИМО и МГУ, решившими устроиться работать на радио. Мы были в шоке от их незнания, буквально, всего и вся. Вот они и качают. Потому как больше ни на что не способны. А ведёт их Соболь, пишущая слово "парихмахер" именно так.
Сей человек мне более авторитетен чем вся ваша братия вместе взятая. :lol:
Цитата:
Серый волк:
Вы как такой мелкий тролль, имитирующий неграмотного. Описанный и знакомый персонаж форумный

Когда человек не может ответить аргументированно, он переходит на личности. В этом ты от Простыни не далеко ушел. Вы иньянь с ним, одного поля ягоды.Дешёвый подбор слов маркеров у обоих.
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