Цитата: Серый волк:

ВМЕСТО БУДУЩЕГО СТРАНЫ СТУДЕНТОВ ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ

Михаил Шахназаров

Три года назад проводили собеседования с выпускниками МГИМО и МГУ, решившими устроиться работать на радио. Мы были в шоке от их незнания, буквально, всего и вся. Вот они и качают. Потому как больше ни на что не способны. А ведёт их Соболь, пишущая слово "парихмахер" именно так.

Сей человек мне более авторитетен чем вся ваша братия вместе взятая.

Цитата: Серый волк:

Вы как такой мелкий тролль, имитирующий неграмотного. Описанный и знакомый персонаж форумный

Когда человек не может ответить аргументированно, он переходит на личности. В этом ты от Простыни не далеко ушел. Вы иньянь с ним, одного поля ягоды.Дешёвый подбор слов маркеров у обоих.