/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Букмекерская контора онлайн ставки круглосуточно		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Букмекерская контора онлайн ставки круглосуточно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня найти качественную букмекерскую контору стало существенно проще. Конкуренция повысилась, и теперь простые фанаты могут зарабатывать благодаря своим знаниям в области того или иного вида спорта.
Читать статью

§ peshexod
Re: Букмекерская контора онлайн ставки круглосуточно
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3383
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда сомневаюсь я в вашей принципиальности, уважаемая НГ.
Профайл

§ Ольга Колоколова
Букмекерская контора онлайн ставки круглосуточно
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2328
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.07.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иногда сомневаюсь я в вашей принципиальности, уважаемая НГ.
Вот и я cомневаюсь. В вашем умении читать и видеть. Вы должны же видеть очень четко и очень ясно проставленную рубрику над материалом - "Реклама". Ничем иным эта публикация не прикидывается. Или вы считаете, что деньги на накладные расходы по производству контента, который позволяет вам лишь ИНОГДА сомневаться в нашей принципиальности, мы в тумбочке находим? 8-)

[Исправлено: Ольга Колоколова, 29.07.2019 - 20:09]
Профайл

§ peshexod
Букмекерская контора онлайн ставки круглосуточно
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3383
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова: Вот и я cомневаюсь. В вашем умении читать и видеть
Не сомневайтесь и не обижайтесь. Я прекрасно понимаю, что ни словом единым сыт журналист и на митингах массы не только по убеждению, а так же "одобряющие" кушать хотят. В коце концов деньги правят миром ....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 86
Пользователей: 2
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх