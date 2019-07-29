Цитата: Иногда сомневаюсь я в вашей принципиальности, уважаемая НГ. Вот и я cомневаюсь. В вашем умении читать и видеть. Вы должны же видеть очень четко и очень ясно проставленную рубрику над материалом - "Реклама". Ничем иным эта публикация не прикидывается. Или вы считаете, что деньги на накладные расходы по производству контента, который позволяет вам лишь ИНОГДА сомневаться в нашей принципиальности, мы в тумбочке находим?



[Исправлено: Ольга Колоколова, 29.07.2019 - 20:09]