Цитата: yudjin:

НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность, однако...

К сожалению настроения в народе решают корректировать отключением интернета, ужесточением ответственности и никак не корректировать внутреннюю политику.

Проще говоря "положили болт" на моё мнение.

Стране нужен волевой и мудрый мелиоратор разобраться с нашим болотом.