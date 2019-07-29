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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.07.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital: где буду им показывать круглые сутки про космонавтов.
Супер! Лучше всего про одного, самого улыбающегося первого космонавта в мире) 8-) 8-) 8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 30.07.2019 - 00:53]
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§ Настенька
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 30.07.19 - 00:35
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§ Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10428
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:56
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§ peshexod
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3383
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.07.19 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность, однако...

К сожалению настроения в народе решают корректировать отключением интернета, ужесточением ответственности и никак не корректировать внутреннюю политику.
Проще говоря "положили болт" на моё мнение.
Стране нужен волевой и мудрый мелиоратор разобраться с нашим болотом.
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§ Настенька
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 30.07.19 - 01:01
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