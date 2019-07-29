Цитата: Игорь Васильевич: А что это вы Серый волк меня к троллям приписываете, я Денисова не заставлял выходить и перед всем городом доказывать что улица... Что? Правда что-ли? А запись есть этого удивительного явления? Очень хочу посмотреть! Наверное ролик года для города!



Интересно что ему в акимате могли напеть?

Может быть держа в руках все 55 томов сочинений Ленина исполнили хором песенку, как они в исступленьи ожидают наступленья коммунизма?



Я тут голосовалку создал только что создал.

Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин.

Наверное сейчас появится.

Первую троицу коллаборационистов только включил. Если подтвердится считайте, что он там с ними четвертым мушкетёром (или скорее гвардейцем акимата).



Ещё кажется что у объединения столь интересных людей должен быть девиз.

Мне кажется подходит:

ни чести, ни совести, ни достоинства

