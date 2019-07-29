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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
проигнорировали вашего коллегу по перу

Это их молчаливая песня о переименованиях )))
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 29.07.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша газета может гордится что у нее столько преданных читателей готовых защищать ее при любом повороте обстоятельств) Денисов вот за Елбасы агитирует глядишь в скором времени Шибаршин в маслихат уйдет а Говоров в Жас Улан)
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11744
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maksim Glushko:
Я всегда помню как Денисов писал что то едкое против действующей власти на злобу дня так сказать, и сейчас поверить немогу что он выходил среди всех этих нур... топотить за переименование

Статьи у него были похожи на вечное брюзжание. А вот за улицу Назарбаева - очень неожиданно. По крайней мере, относительно именно Гагарина. Ждём "объяснительную" статью в НГ.
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10424
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич: А что это вы Серый волк меня к троллям приписываете, я Денисова не заставлял выходить и перед всем городом доказывать что улица...
Что? Правда что-ли? А запись есть этого удивительного явления? :lol: Очень хочу посмотреть! Наверное ролик года для города! :lol:

:lol: Интересно что ему в акимате могли напеть?
Может быть держа в руках все 55 томов сочинений Ленина исполнили хором песенку, как они в исступленьи ожидают наступленья коммунизма? :-)

Я тут голосовалку создал только что создал.
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин.
Наверное сейчас появится.
Первую троицу коллаборационистов только включил. Если подтвердится считайте, что он там с ними четвертым мушкетёром (или скорее гвардейцем акимата). :lol: :lol:

Ещё кажется что у объединения столь интересных людей должен быть девиз.
Мне кажется подходит:
ни чести, ни совести, ни достоинства
:lol:
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10424
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 23:41
Комментарий удален модератором.
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§ Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 29.07.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже хочу голосовалку запустить, кто ЗА и Против того чтобы серого волка в Казахстан пускали? А если он сюда и не ездит то перекрыть ему доступ к комментариям СМИ находящихся в Казахстане, а то этот фанатик Русского мира похуже сектантов какую-то белиберду тут несет
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§ Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 23:54
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
СМИ находящихся в Казахстане

Сервер нг тоже вы будете в Казахстан переносить?
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* Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10424
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.07.19 - 00:07
Комментарий проходит проверку.
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