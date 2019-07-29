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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10424
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23: Просто смешные они, я хотел бы чтобы этих хероев переименователей во всех СМИ опубликовали крупным шрифтом выделили с подчеркиванием , чтобы их все знали! Это благодаря им улицу Юрия Гагарина переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева! Ура! 8-)
Совсем согласен, с каждым словом, кроме слова УРА. Фото этих троих почетных колаборационистов нашего города должны выйти на всю первую страницу и занять все место под шапкой.
Кстати вполне считаю необходимым при ухудшении дальнейшей политики и дружбы составить список опознанных из этого зала и предоставить его в миграционную службу Российской федерации, расценивающую давать гражданство или нет. Думаю нечего им делать на Родине Гагарина, лучше пусть обитают на его старте. :-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.07.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы как такой мелкий тролль, имитирующий неграмотного. Описанный и знакомый персонаж форумный


Серый, не пользуйтесь, пожалуйста, на нашем форуме такими затасканными на российских форумах определениями, как кремлебот, тролль, а также "зомби", проплаченный и т.п., в отношении форумчан, не разделяющих Вашу точку зрения на Путина и современную Россию. Нет у нас здесь таких. Есть люди,имеющие СВОЁ мнение, чего бы это ни касалось. Хотите переубедить, переубеждайте, а не ОБЛИЧАЙТЕ! Переходят на личности, когда кончаются аргументы.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

А слово Методичка тоже нельзя больше?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внимание! Розыск. Куда пропала Алиса? Переживаю. :oops:
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.07.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А слово Методичка тоже нельзя больше?



Входит в "... и т.п" :-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11744
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
кремлебот

А мне вот тут подумалось:если вдруг (вдруг!) к власти в России придёт Явлинский - серый волк станет кремлеботом или будет, как всегда, против власти? Как он тогда будет реагировать на митинги недовольных? Что будет с каналом Дождь? Он превратится в Первый канал? Вот очень интересно было бы посмотреть на такие метаморфозы, но только посмотреть.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

А как насчет "акунаматат"? Вроде авторское, не затаскано.. :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11744
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как насчет "акунаматат"? Вроде авторское, не затаскано..

Честно скомунизжено у Диснея и сэра Элтона Джона.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.07.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Куда пропала Алиса? Переживаю.



Допускаю, что Лиля в прошлом. Но как же Юля?
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.07.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вроде авторское, не затаскано..



Шутка, сказанная дважды, считается глупостью. А многократно - глупостью приумноженной.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, в свете последних событий - не делай глупостей. Записывай все на видеорегистратор)))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Предлагаю организовать из вас, девушек, женщин, ветку. Вас очень мало тут. Нужно же беречь. как то изменить эту проблему. Готов выступить в у вас в роли модератора, админа, папы, вобщем как захотите))) 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
папы

В роли богатого папика? ))
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Предлагаю организовать из вас, девушек, женщин, ветку



И будем мы, женщины, обсуждать там публикации Доры Голодной?
Категорически нет! Похоже на дискриминацию. 8-)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7839
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.07.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

У нас папа, это счастье, радость, проблемы, волнение, переживание, счастье.))) а у вас?)
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