Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1306





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:31 Цитата: Кушмурунец23: Просто смешные они, я хотел бы чтобы этих хероев переименователей во всех СМИ опубликовали крупным шрифтом выделили с подчеркиванием , чтобы их все знали! Это благодаря им улицу Юрия Гагарина переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева! Ура! Просто смешные они, я хотел бы чтобы этих хероев переименователей во всех СМИ опубликовали крупным шрифтом выделили с подчеркиванием , чтобы их все знали! Это благодаря им улицу Юрия Гагарина переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева! Ура!

Кстати вполне считаю необходимым при ухудшении дальнейшей политики и дружбы составить список опознанных из этого зала и предоставить его в миграционную службу Российской федерации, расценивающую давать гражданство или нет. Думаю нечего им делать на Родине Гагарина, лучше пусть обитают на его старте.