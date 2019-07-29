Цитата: Victor Yang:

Я немного про другое. Политика Назарбаева, как бы его ни хаяли, всё-таки направлена на межнациональное согласие и безопасность. В случае его "развенчания" на смену придёт национализм, как противоположность его политике. Как возможное следствие - разрыв политических и экономических связей с Россией. И тут не до стёба будет, а наше время покажется раем.

Согласен с вами! Да, это я понял когда последние выборы были. Честно признаюсь, что я очень боялся что к власти мог прийти Косанов. И облегченно выдохнул, узнав что победил Токаев. При этом, предполагаю что большинство голосовало за Косанова. Это как на Украине, лучше за "клоуна" но против Порошенко.

А поэтому я сейчас подумал и твердо решил, пусть лучше будет улица в честь Назарбаева, но двуязычие и какая то стабильность, дружеские отношения с Россией. Или одна страна - один язык и дружба сами знаете с кем. А мой тезка Юрий Алексеевич Гагарин не будет в обиде! Он все равно самый первый в мире! Таким и останется навсегда. Независимо от каких либо переименований!



[Исправлено: Кушмурунец23, 29.07.2019 - 22:18]