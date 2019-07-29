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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


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Сообщений: 10419
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23: наверно мне нужно согласиться с вами, я коренной Кушмурунец

Наверное мы все были кушмурунцами казахами, защищавшие кушмурунскую бабушку ветерана, замерзавшую зимой в своей квартире в валенках, когда жулики чиновники уголь украли и котельную держали в морозы едва теплой чтоб не потратиться. Бабушка кстати казахской национальности, а письмо Папе римскому писали жители и Москвы и Кустаная.
Один негодяй Простынякин из Нурсултана был против. Писал жители сами виноваты.

Меня вот беспокоит некоторое национальное расслоение. Я знаю много грамотных людей Из Астаны и Алматы которых коробит от присходящего и в образованных столицах другое расслоение на образованных людей и одичавшую часть вне зависимости от национальности.
На Фестивале Нашествие видел с номерами 01, 02, 05 Кz. Отличные ребята и денег не пожалели достаточно больших чтоб приехать и разбить лагерь на фестивале. Нет никакого иного пути кроме становиться цивилизованной страной. А вот эти якоря коррумпированного некомпетентного ни в чём акимата с балаганами ономастов тянут в расслоение и в итоге на дно.
При самом худшем разложении ситуация с Гагариным может обернуться охлаждением отношений если станет информационным поводом и вызовет волну.
А такое может быть. Экономические последствия от такого охлаждения ударят больше всего как раз кустанайскую область, как приграничную. Элементарно продукции горы на Урале нашей продаётся. Фуры в очереди по 10 км на границе торчат иногда груженые, хотя и часто из-за плохой работы пункта пропуска.
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


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Сообщений: 10419
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Не в курсе, что он за переименование. Если так, то наверно у него к Юрию Алексеевичу что то личное. :lol: :lol: :lol:

Это тролль написал. Надеюсь развеется. Или Денисову придется сочинять в собственное оправдание как мечтал стать первым (во сне) Но Юра его обошел и он решил его подрезать воспользовавшись доверчивыми ономастами! :lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 46
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркадий Денисов высказал свое личное мнение, молодец, не ожидал от него кстати, все аж напряглись когда он к микрофону выходил, речь его была четкой и лаконичной, тезисно-перед акимом города поставлена задача сверху, его надо потдержать т.к. нынешний аким за недолгий срок работы, много чего сделал для города, это его слова, не мои )
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* Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7832
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем? С таким же успехом можно не тратить время и просто дома в носу ковыряться. Решение принято до слушания. А выступающих можно принять без конкурса в лучшие театральные университеты мира.)))
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не принем покинуло страну несколько лямов

Принем... а при нем задача
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А выступающих можно принять без конкурса в лучшие театральные университеты мира.)))

Жжошь нипадецки ))
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я немного про другое. Политика Назарбаева, как бы его ни хаяли, всё-таки направлена на межнациональное согласие и безопасность. В случае его "развенчания" на смену придёт национализм, как противоположность его политике. Как возможное следствие - разрыв политических и экономических связей с Россией. И тут не до стёба будет, а наше время покажется раем.

Согласен с вами! Да, это я понял когда последние выборы были. Честно признаюсь, что я очень боялся что к власти мог прийти Косанов. И облегченно выдохнул, узнав что победил Токаев. При этом, предполагаю что большинство голосовало за Косанова. Это как на Украине, лучше за "клоуна" но против Порошенко.
А поэтому я сейчас подумал и твердо решил, пусть лучше будет улица в честь Назарбаева, но двуязычие и какая то стабильность, дружеские отношения с Россией. Или одна страна - один язык и дружба сами знаете с кем. А мой тезка Юрий Алексеевич Гагарин не будет в обиде! Он все равно самый первый в мире! Таким и останется навсегда. Независимо от каких либо переименований!

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.07.2019 - 22:18]
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну так представители Нг или ТоболИнфо могли разбавить этот поток хвалебных од, потом бы написали у себя на страницах что они одни герои вышли остоять мнение большинства горожан, а то теперь абвивалетно получается все тут против переименования даже опрос был но никто даже пальцем не пошевелил,и отмазка шикарная появилась- все уже решено заранее, ну с таим подходом мы с вами правдорубами далеко уедем, знаете есть такая на востоке поговорка:собака лает... А дальше сами думайте)
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