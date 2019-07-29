Цитата: dvb:

Вот хотелось бы собрать список с перечнем всех этих местных русскоязычных лизоблюдов, всех этих закалюжных, могилатовых, жалыбиных и прочих этих молчаливых поднимателей рук из акиматов за эти решения.

Я вообще считаю такое переименование предательством. Свадьба в Малиновке. Просто смешные они, я хотел бы чтобы этих хероев переименователей во всех СМИ опубликовали крупным шрифтом выделили с подчеркиванием , чтобы их все знали!

Это благодаря им улицу Юрия Гагарина переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева! Ура!