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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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* Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7832
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:

Я немного про другое. Политика Назарбаева, как бы его ни хаяли, всё-таки направлена на межнациональное согласие и безопасность

Не принем покинуло страну несколько лямов русских и не только. Казахи тоже стали покидать родину.
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§ Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


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Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Матвиенко Валентина после визита в Туркмению была ввосторге от Туркменбаши и даже четыре раза перечитала Рухнама. После, передовые СМИ от такого лизоблюдства не были в восторге

:lol: :lol: :lol:
Она и от переименования Гагарина в Назарбаева в "восторге".
Ты наверно думал, Валентина Матвиенко должна была быть против?
Она просто офигивает от всего подобного!
Колумб открыл Америгу, местные аборигены за золото скупили у него все красивые стекляшки... Эволюция, млиннн
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§ Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


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Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Эти “переживающие”живут не в нашей стране, лезут в чужой монастырь со своими законами, не учитывая менталитет и особенности, явно не заинтересованы в росте нашей культуры и патриотизма у казахстанцев.

Не переживайте так, комиссия одобрит и будет у вас улица Назарбаева.
Думаю, что Вы как Мурзилка уже достигли максимального пика культуры и патриотизма. :lol: :lol: :lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 21:06
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


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Сообщений: 110
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут я как понял истиные КУстанайцы не приветствуют когда приезжие со своим мнением лезут по городским вопросам, так что Кушмурунец23 зря стараетесь)
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§ Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


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Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Вот хотелось бы собрать список с перечнем всех этих местных русскоязычных лизоблюдов, всех этих закалюжных, могилатовых, жалыбиных и прочих этих молчаливых поднимателей рук из акиматов за эти решения.

Я вообще считаю такое переименование предательством. Свадьба в Малиновке. Просто смешные они, я хотел бы чтобы этих хероев переименователей во всех СМИ опубликовали крупным шрифтом выделили с подчеркиванием , чтобы их все знали!
Это благодаря им улицу Юрия Гагарина переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева! Ура! 8-)
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§ Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10419
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 21:16
Комментарий проходит проверку.
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 29.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут все не уймуться злопыхатели ) о чем разговор? Раз гуру свободной журналистики Аркадий Денисов за переименование, то и всем нужно последовать его примеру) а не размышлять здесь, жду от него развернутую статью как он пришел к жизни такой, патриотичной)
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Думаю в зале было не более 5% родившихся в Кустанае и выросших в нём.

Нет, нет и нет, здесь ты Серый не прав! Даже и не мечтай, что это виноваты все приезжие, например с Тургая

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.07.2019 - 21:30]
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§ Гога
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1020
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Игорь Васильевич
Код:
как он пришел к жизни такой, патриотичной) Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35643&start=105#comment_1
- - Как как !? Пришли люди в темных костюмах , как на последнем фото , и подсказали , как правильно говорить !! :lol: :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так что Кушмурунец23 зря стараетесь

наверно мне нужно согласиться с вами, я коренной Кушмурунец
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§ Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
гуру свободной журналистики Аркадий Денисов за переименование,

Не в курсе, что он за переименование. Если так, то наверно у него к Юрию Алексеевичу что то личное. :lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
жду от него развернутую статью как он пришел к жизни такой, патриотичной)

Присоединяюсь. Интересное намечается чтиво ))
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§ Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 29.07.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди в темных костюмах с подсказками)) в какой валюте подсказки интересно были?
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§ abaika95
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати а журналисты или представители НГ и ТоболИнфо не выступали на слушаниях? Кто в курсе?
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