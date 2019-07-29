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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
если честно не знаю кто он, но наверно заслужил

Ну ты хоть знаешь, кто такой Гагарин? И заслужил ли он того, чтобы его именем улицу назвали?!И уж если назвали, то не переименовывали!
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§ Ахмат
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Ахмат


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Сообщений: 57
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мне интересно, ладно Гагарин его подвиг неоспарим и останется в истории, но вот остальные названия улиц в честь космонавтов Волынов например читаю в "вике" считается первым евреем побывавшим в космосе вот это достижение, и какое он имеет отношение к Костанаю а? Историки-краведы давайте аргументируйте что улицу Волынова трогать нельзя
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:40
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


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Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: От кольца на Карбышева в сторону аэропорта, извините, эуезжая,называйте Нурсултаном! Тоже одна из центральных улиц города! По ней в город въезжают!

Справедливее будет чуть дальше, там за эйуезжаем совсем безымянная улица есть в сторону нового кладбища, к которой Назарбаев имеет самое прямое отношение.

Если посмотреть на стистику смертности то с 1993 года она катастрофически возросла в Казахстане. А вот статистика средней продолжительности и рождаемости явные ямы на графике, тогда как во всех цивилизованных странах продолжительность жизни росла в это время.
Предлагаю создать голосование, кто за наименования дороги к новому кладбищу и кто за переименование Гагарина.
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§ zloy kyrgyz
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 17:41
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на чудовищную статистику сильно выросщей смертности в Казахстане в девяностых я бы точно и само кладбище переименовал.
Не хотят ли ономасты посмотреть статистику?
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* Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


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Сообщений: 263
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пройдет 5-10 лет, и по моему глубокому убеждению, те же самые, что в этом зале единогласно, наверно кроме Аслан АЛЬЖАНОВа, проголосуют за отмену переименования.. Да, еще как будут выступать :lol: :lol: :lol: А может мне это просто кажется?
Ведь предположительно большинство из сидящих в зале были коммунистами при КазССР а сейчас наверно тоже в "какой то" серьезной партии состоят.
Владимир ЗАКАЛЮЖНЫЙ ; Сергей МОГИЛАТОВ ; Сергей ЖАЛЫБИН ...
Я вот простой житель, тружусь себе по тихому, немного осталось до пенсии. Решаю какие то проблемы и т.д. и т.п. Вроде активная позиция на многие события происходящие в своем Кумуруне, Аулиеколе и Костанае.
А потом вот взял и придумал, а давайте мы в Кушмуруне центральную улицу Ленина переименуем в улицу имени Назарбаева. Ведь кто такой Ленин? Вся власть советам , народу и прочие лозунги. Смешно же сейчас все это видеть. Да еще у нас на площади памятник ему стоит. Ленину, если кто не понял.
Правда улица эта сейчас не совсем презентабельная, весной особенно ее окраины просто ужасны. Она была при КазССР асфальтирована, но в последние десятилетия асфальт на ней грейдеруют и от него осталась практически одна земля. Зачем оне это делают я не знаю, но это факт. Может если подать на переименование, то и средства сразу найдут на ремонт? У нас таких улиц практически все.. Инициативную группу я могу легко собрать, как считаете, пройдет ономастическую комиссию?
А еще я искренне хотел бы переименовать наш Кушмурун тоже именем какого нибудь выдающегося деятеля сегодняшнего Казахстана! Скажу не таясь, есть и тут своя корыстная цель. Для поселка с громким именем наверно и отношение будет совсем иное, чем сегодня.
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Пройдет 5-10 лет, и по моему глубокому убеждению, те же самые, что в этом зале единогласно, наверно кроме Аслан АЛЬЖАНОВа, проголосуют за отмену переименования.. Да, еще как будут выступать

Если всё будет сохранятся - такого не будет. А если уж будет, то многие жители просто это переименование проигнорируют ввиду других, более насущных проблем.
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Тут это очень неправда. Один микрорайон Юбилейный чего стоит. Аэропорт, Береке. А сколько копий сломано было по точечным застройкам?

Гражданин заакиматский забалтыватель тем, а как же кладбище?
Упоминать не собираетесь, что новое кладбище больше всего выросло из-за резкого увеличения смертности в девяностых при Наразбаеве.

Дорога к кладбищу ничьим именем кстати не занята, и само кладбище безымянное. Уже сколько лет а оно просто новое, несмотня на наличие человека резко изменившего его наполняемость своей политикой.
До малограмотных и думать самостоятельно не умеющих это не скоро дойдет. Им нужно для осознания этого ФАКТА, чтоб это из каждого телевизора сказали желательно раз сто, тогда соображалка начнет откисать потихоньку.
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 18:58
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В случае если это переименование будет одобрено, предлагаю во все информагентства мира разослать об этом заметку. Загловок уже есть!
В казахском городе Костанай в Назарбаева переименовали улицу по которой более миллиона граждан уехало навсегда из Казахстана.
Далее в шпигеле заметки пояснить, что в городе остался едва живой аэропорт, из которого полтора самолета в день не всегда летает и почти убитое железнодорожное сообщение и из бегущих жителей страны навсегда её покинувшие по экономическим мотивам воспользовались именно этой последней улицей в стране на автобусах, маршрутках и машинах.
Улица Назабраева (портрет на фотне флага) ведет в соседний Челябинск, где многие осели, или воспользовались работающими аэропортами и железнодорожным сообщением, чтоб уехать дальше.
Далее конечно продуманный краткий или развернутый текст статистики отсталости смертности, безработицы, самоубийств, нурлыкунства, памятникостроительства, коррупции, воровства на реконструкции дорог, их чудовищное состояние, если они не ведут в Нурсултан и конечно иллюстрации пней имени акимата с улиц, горы мусора во дворах, чудаковатая реклама и вид разросшегося кладбища с квадрокоптера.
И обязательно только правду, которая легко сверяется и проверяется в открытых источниках! Правда, модератор? ;-)
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* Кушмурунец23
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если уж будет, то многие жители просто это переименование проигнорируют ввиду других, более насущных проблем.

:lol: 8-) :lol: 8-) Думаю, что и сейчас многим жителям уже абсолютно все равно. Умные просто посмеиваются на все подобное, происходящее в этом современном мире. Некоторые даже открыто уже пишут, чтобы Казахстан побольше подобного выставлял на всеобщее оборзение. Чем хуже - то лучше! Своего рода стеб!
Вот ведь например Жалыбин, я остальных не знаю, умный вроде мужик, а туда же.
Колхозную улицу придумал на окраине и вон как она в Гагарина "поплыла". Может какую нибудь еще на окраине найти? Колхозная, крестьянская бурные аплодисменты.
Я вот недавно по райцентру Семиозерное, вернее сегодня Аулиеколь проехал. А перед этим историю Ауллиеколя и Аулиекольского района штудировал. Одно из самых "древних" поселков нашей области!
Вот как описывал преподаватель краевед Мурзаев Алексей Максимович, рожденный в 1911 году в Семиозерке, прошел войну и вернулся с Победой в родное село Семиозерное
- "Первыми поселенцами наше­го села были жители Самарской и некоторых других губерний По­волжья. В их число входили братья Сьяновы, братья Губаре­вы, Холодковы, Сазоновы, Петровы Украинцы, в основном из Черни­говской и Харьковской губерний, прибыли сюда позже, начиная с 1905 года. Заселяться Семиозер­ное начало со стороны улиц Озер­ной, Октябрьской, Кустанайской, Ленина, Пожарной, Самарской. В 1906 году современная улица Ле­нина кончалась сразу у маслопрома. Улиц в районе Зеленого клина не было. Вокруг Комсо­мольского озера стояли кузни. На южном берегу этого озера бы­ла паровая мельница, которая принадлежала кредитному това­риществу («Казенная» мельница). Она впоследствии сго­рела (в 1923 г.). Улица Та­рана заселяться в основном начала после прибытия в село украинских переселенцев."
Кто то заметит, к чему мол? Да не нашел я в Аулиеколе, еще недавно Семиозерное, большинства улиц упомянутых Мурзаевым. Хотя еще недавно они так назывались, но теперь... Знаете! У нас красивейший мемориал Героям и скоро пять лет как на нем несколько ошибок. В центре на площади,все как бы величественно и ошибки какие то...
Мы гордились что наш Юрий Гагарин первый в мире полетел в космос. Весь мир его знает до сих пор.
Нынешние, те кто бурно рукоплескал выступлениям Сергея Жалыбина и других, у них другая гордость. Назарбаев ведь тоже первый! И не важно, что тут и сравнивать нельзя, разные ведь... но меняются ценности, то.
Юрий Гагарин - Нурсултан Назарбаев!
Интересно, а это те же, кто и проспект Абая оперативно на Назарбаева переименовывал?
Честь, совесть, еще какие то словишки
Какие то "достойные" и "важные" людишки
Как то грустно все это... и смешно

[Исправлено: Кушмурунец23, 29.07.2019 - 20:29]
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
а как же кладбище? Упоминать не собираетесь, что новое кладбище больше всего выросло из-за резкого увеличения смертности в девяностых при Наразбаеве.

Вот не думаю, что в 90-х смертность в Казахстане при Назарбаеве и в России при Ельцине как-то отличалась.
Цитата:
Кушмурунец23:
Думаю, что и сейчас многим жителям уже абсолютно все равно. Умные просто посмеиваются на все подобное, происходящее в этом современном мире. Некоторые даже открыто уже пишут, чтобы Казахстан побольше подобного выставлял на всеобщее оборзение. Чем хуже - то лучше! Своего рода стеб!

Я немного про другое. Политика Назарбаева, как бы его ни хаяли, всё-таки направлена на межнациональное согласие и безопасность. В случае его "развенчания" на смену придёт национализм, как противоположность его политике. Как возможное следствие - разрыв политических и экономических связей с Россией. И тут не до стёба будет, а наше время покажется раем.
Цитата:
Кушмурунец23: Интересно, а это те же, кто и проспект Абая оперативно на Назарбаева переименовывал?
Конечно те же - выборов в Маслихат в этом году не было.

[Исправлено: Victor Yang, 29.07.2019 - 20:35]
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* Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Смотрел через инстаграм. спасибо НГ, что делаете прямые эфиры. Остальные местные сми-прикормыши пляшут под дудку власти. О чем скажут, то и напишут видимо.

Все цело согласен! НГ лучшие!
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* maxsaf
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2446
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Вот ведь например Жалыбин, я остальных не знаю, умный вроде мужик, а туда же.

Складывается ощущение, что они уже на чемоданах сидят, просто премиальных ждут на дорожку. :-)
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