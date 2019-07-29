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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 18.05.12
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|Отправлено: 29.07.19 - 20:17
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|Цитата:
Victor Yang:
А если уж будет, то многие жители просто это переименование проигнорируют ввиду других, более насущных проблем.
Думаю, что и сейчас многим жителям уже абсолютно все равно. Умные просто посмеиваются на все подобное, происходящее в этом современном мире. Некоторые даже открыто уже пишут, чтобы Казахстан побольше подобного выставлял на всеобщее оборзение. Чем хуже - то лучше! Своего рода стеб!
Вот ведь например Жалыбин, я остальных не знаю, умный вроде мужик, а туда же.
Колхозную улицу придумал на окраине и вон как она в Гагарина "поплыла". Может какую нибудь еще на окраине найти? Колхозная, крестьянская бурные аплодисменты.
Я вот недавно по райцентру Семиозерное, вернее сегодня Аулиеколь проехал. А перед этим историю Ауллиеколя и Аулиекольского района штудировал. Одно из самых "древних" поселков нашей области!
Вот как описывал преподаватель краевед Мурзаев Алексей Максимович, рожденный в 1911 году в Семиозерке, прошел войну и вернулся с Победой в родное село Семиозерное
- "Первыми поселенцами нашего села были жители Самарской и некоторых других губерний Поволжья. В их число входили братья Сьяновы, братья Губаревы, Холодковы, Сазоновы, Петровы Украинцы, в основном из Черниговской и Харьковской губерний, прибыли сюда позже, начиная с 1905 года. Заселяться Семиозерное начало со стороны улиц Озерной, Октябрьской, Кустанайской, Ленина, Пожарной, Самарской. В 1906 году современная улица Ленина кончалась сразу у маслопрома. Улиц в районе Зеленого клина не было. Вокруг Комсомольского озера стояли кузни. На южном берегу этого озера была паровая мельница, которая принадлежала кредитному товариществу («Казенная» мельница). Она впоследствии сгорела (в 1923 г.). Улица Тарана заселяться в основном начала после прибытия в село украинских переселенцев."
Кто то заметит, к чему мол? Да не нашел я в Аулиеколе, еще недавно Семиозерное, большинства улиц упомянутых Мурзаевым. Хотя еще недавно они так назывались, но теперь... Знаете! У нас красивейший мемориал Героям и скоро пять лет как на нем несколько ошибок. В центре на площади,все как бы величественно и ошибки какие то...
Мы гордились что наш Юрий Гагарин первый в мире полетел в космос. Весь мир его знает до сих пор.
Нынешние, те кто бурно рукоплескал выступлениям Сергея Жалыбина и других, у них другая гордость. Назарбаев ведь тоже первый! И не важно, что тут и сравнивать нельзя, разные ведь... но меняются ценности, то.
Юрий Гагарин - Нурсултан Назарбаев!
Интересно, а это те же, кто и проспект Абая оперативно на Назарбаева переименовывал?
Честь, совесть, еще какие то словишки
Какие то "достойные" и "важные" людишки
Как то грустно все это... и смешно
[Исправлено: Кушмурунец23, 29.07.2019 - 20:29]
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