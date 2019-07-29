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Страница 87 из 87«1...858687
* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Ну и слава богу, что только слушают. Главное не допустить к действиям! ;-) А программы и прочие разные обещания.... Я уже вышел из того возраста верить в сказки. И реагирую только на то что можно осязать и потрогать.
Да, это самый типовой ответ.
Поздравляю в попадание.
К вашему сожалению у жителей Москвы и молодежи, будущего интеллектуального потенциала страны, есть свои избирательные права и они готовы их отстаивать. Даже дети 14 лет в субботу выходили за свои будущие избирательные права. А если при всей пропаганде против Яблока и потоков вранья из телевизора на участке МГУ и Физтех побеждает Яблоко, несмотря даже на подвозимых автобусами строителей из регионов. И это замечательно!
Из регионов спасибо говорят часто в соцсетях, принимавшим участие в последнем отстаивании прав, типа у нас такое болото, что только на вас надежда, иначе всё разворуют если бояться не будут!
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это раньше, в советское время, власть портила людей, а теперь к власти приходят уже испорченные кадры.К кормушке идут они, к кормушке.Так что не надо ляля про ваши оппозиции. :lol:

Как вас окружающая действительность то развратила! Я бы после прочтения новостей от кОстанайского акимата и Меркель бы не верил. К кормушке шла! К кормушке без сомнения! :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Только приказы исполнять дубинатором работать.

Да, а когда Навальнята к власти придут - тогда приказы в силовых ведомствах отменят и будут солдаты/полицейские/росгвардейцы действовать только по своему разумению и подчиняться приказам будет необязательно. Ага.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3267
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.07.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
К вашему сожалению у жителей Москвы и молодежи, будущего интеллектуального потенциала страны, есть свои избирательные права и они готовы их отстаивать. Даже дети 14 лет в субботу выходили за свои будущие избирательные права.

Да да с айфонами в руках, а дома у родителей минимум 3-х комнатная квартира или дом, машина, а то и две.
Хотя Горбачёв тоже много чего обещал к 2000-х тысячному году. Благими намерениями, что вышло? Не мне Вам рассказывать.
А за право выбора, тоже не может не радовать. Только вот выберут ли то что их жизнь или её качество улучшит?

ПС: честно, про деревья и путешествия у Вас лучше получается. читаю с интересом. ;-)

[Исправлено: elektron, 29.07.2019 - 15:11]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Как вас окружающая действительность то развратила!

И где разврат? Может на ваших митингах?
Удалось пообщаться с парнем в сети, 2001 года выпуска, который был на Тверской.
Я вот что скажу... они не понимают, к чему ведут их действия.
На мой вопрос, зачем он туда вчера пошёл, был ответ "ну прикольно же!". Им прикольно... они страну потопят и им будет ПРИКОЛЬНО.
Вот она ваша айфонутая молодежь.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а когда Навальнята к власти придут

Как они обещают будут вешать и убивать.
У них уже подобие миротворца есть.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Кстати народ удивлялся сколько казахов среди росгвардии было на последнем митинге из-за незаконно недопущенных кандидатов к выборам в МОСГОРДУМУ. Посмотрел реально есть группы азиатской национальности в форме. Наверное ошибались, это скорее всего бурятов привезли москвичей бить

Очередные пугалки, ога.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если завтра появится кандидат с реальным опытом в Казахстане, России ли, который будет "чистым" и предлагать конкретную продуманную программу, то я первым поддержу.
А пока вижу только болтунов . :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


:lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и финальный аккорд.
МЫ здесь власть!!!



Голодная и бесправная трудящаяся молодежь .
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: На мой вопрос, зачем он туда вчера пошёл, был ответ "ну прикольно же!". Им прикольно... они страну потопят и им будет ПРИКОЛЬНО.
это был кремлебот! :lol: :lol: :lol: :lol:

Их сейчас тысячи в соцсетях с пустыми аккаунтами понагнали. Рельно люди замучались их блокировать. Ну вроде взрослый человек, туда пришедшие и точно понимающие и вядищие, что вся Тверская заставлена автозаками полицаями, омонами и войсками росгвардии точно понимают куда они идут и умеют формулировать свои права. Без вариантов. Эта власть отлично отобрала тех, кто точно знает.

Прикольно и с бирюльками испугались.
Если прольется кровь, будет другой отбор. ВМЕСТО БУДУЩЕГО СТРАНЫ СТУДЕНТОВ ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ В ответ неизбежно выйдут те, кто готовы отбирать дубинки, кидать камни делать баррикады. Это уже будет трэшак. Не знаю сможете вы отличить катерогии. На украинии не смогли и ещё в целом ряде стран, где произоши революции по объективным причинам спровоцированным самими глупыми режимчиками и дикарскими диктатурами.

Ну уже такой джентльменский набор Саддамы хусейны, каддафи, мубараки, среднеазиатская пачка лень их всех перечислять. :lol: Ни у кого из них ничего не было в голове, или их подхалимы нурлыкунили диферамбы и врали безостановочно, улицы в честь называли и города. :-) а в реальности было как-то не очень. :lol:

Вы как такой мелкий тролль, имитирующий неграмотного.
Описанный и знакомый персонаж форумный
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6456
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спасибо за внимание.
До новых волнующих встреч. ;-)
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Очередные пугалки, ога.

реально видел сам в воскресенье своими глазами.
В субботней трансляции нужно слепым быть, чтоб за десять часов прямого эфира их не заметить.
Пересмотрите, если хотите. Она доступна.

Кремлеботских фото от их фотографов я могу кучи насобирать, тем более что ни их усиленно лайкают между собой и постят усиленно одни и те же самые.
Дурачкам нурлыкунам это показывайте. Они поверят.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10414
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 20:39
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Ответить Новый топик
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