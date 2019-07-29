Цитата: Обликоморале: На мой вопрос, зачем он туда вчера пошёл, был ответ "ну прикольно же!". Им прикольно... они страну потопят и им будет ПРИКОЛЬНО. это был кремлебот!



Их сейчас тысячи в соцсетях с пустыми аккаунтами понагнали. Рельно люди замучались их блокировать. Ну вроде взрослый человек, туда пришедшие и точно понимающие и вядищие, что вся Тверская заставлена автозаками полицаями, омонами и войсками росгвардии точно понимают куда они идут и умеют формулировать свои права. Без вариантов. Эта власть отлично отобрала тех, кто точно знает.



Прикольно и с бирюльками испугались.

Если прольется кровь, будет другой отбор. ВМЕСТО БУДУЩЕГО СТРАНЫ СТУДЕНТОВ ПЕРЕДОВЫХ ВУЗОВ В ответ неизбежно выйдут те, кто готовы отбирать дубинки, кидать камни делать баррикады. Это уже будет трэшак. Не знаю сможете вы отличить катерогии. На украинии не смогли и ещё в целом ряде стран, где произоши революции по объективным причинам спровоцированным самими глупыми режимчиками и дикарскими диктатурами.



Ну уже такой джентльменский набор Саддамы хусейны, каддафи, мубараки, среднеазиатская пачка лень их всех перечислять. Ни у кого из них ничего не было в голове, или их подхалимы нурлыкунили диферамбы и врали безостановочно, улицы в честь называли и города. а в реальности было как-то не очень.



Вы как такой мелкий тролль, имитирующий неграмотного.

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