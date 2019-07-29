Кушмурунец23 "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц #101





(Полноправные пользователи) Сообщений: 263

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:17 Цитата: Victor Yang:

А если уж будет, то многие жители просто это переименование проигнорируют ввиду других, более насущных проблем.

Думаю, что и сейчас многим жителям уже абсолютно все равно. Умные просто посмеиваются на все подобное, происходящее в этом современном мире. Некоторые даже открыто уже пишут, чтобы Казахстан побольше подобного выставлял на всеобщее оборзение. Чем хуже - то лучше! Своего рода стеб!

Вот ведь например Жалыбин, я остальных не знаю, умный вроде мужик, а туда же.

Колхозную улицу придумал на окраине и вон как она в Гагарина "поплыла". Может какую нибудь еще на окраине найти? Колхозная, крестьянская бурные аплодисменты.

Я вот недавно по райцентру Семиозерное, вернее сегодня Аулиеколь проехал. А перед этим историю Ауллиеколя и Аулиекольского района штудировал. Одно из самых "древних" поселков нашей области!

Вот как описывал преподаватель краевед Мурзаев Алексей Максимович, рожденный в 1911 году в Семиозерке, прошел войну и вернулся с Победой в родное село Семиозерное

- "Первыми поселенцами наше­го села были жители Самарской и некоторых других губерний По­волжья. В их число входили братья Сьяновы, братья Губаре­вы, Холодковы, Сазоновы, Петровы Украинцы, в основном из Черни­говской и Харьковской губерний, прибыли сюда позже, начиная с 1905 года. Заселяться Семиозер­ное начало со стороны улиц Озер­ной, Октябрьской, Кустанайской, Ленина, Пожарной, Самарской. В 1906 году современная улица Ле­нина кончалась сразу у маслопрома. Улиц в районе Зеленого клина не было. Вокруг Комсо­мольского озера стояли кузни. На южном берегу этого озера бы­ла паровая мельница, которая принадлежала кредитному това­риществу («Казенная» мельница). Она впоследствии сго­рела (в 1923 г.). Улица Та­рана заселяться в основном начала после прибытия в село украинских переселенцев."

Кто то заметит, к чему мол? Да не нашел я в Аулиеколе, еще недавно Семиозерное, большинства улиц упомянутых Мурзаевым. Хотя еще недавно они так назывались, но теперь... Знаете! У нас красивейший мемориал Героям и скоро пять лет как на нем несколько ошибок. В центре на площади,все как бы величественно и ошибки какие то...

Мы гордились что наш Юрий Гагарин первый в мире полетел в космос. Весь мир его знает до сих пор.

Нынешние, те кто бурно рукоплескал выступлениям Сергея Жалыбина и других, у них другая гордость. Назарбаев ведь тоже первый! И не важно, что тут и сравнивать нельзя, разные ведь... но меняются ценности, то.

Юрий Гагарин - Нурсултан Назарбаев!

Интересно, а это те же, кто и проспект Абая оперативно на Назарбаева переименовывал?

Честь, совесть, еще какие то словишки

Какие то "достойные" и "важные" людишки

Как то грустно все это... и смешно



[Исправлено: Кушмурунец23, 29.07.2019 - 20:29]