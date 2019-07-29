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Серый волк:
К вашему сожалению у жителей Москвы и молодежи, будущего интеллектуального потенциала страны, есть свои избирательные права и они готовы их отстаивать. Даже дети 14 лет в субботу выходили за свои будущие избирательные права.
Да да с айфонами в руках, а дома у родителей минимум 3-х комнатная квартира или дом, машина, а то и две.
Хотя Горбачёв тоже много чего обещал к 2000-х тысячному году. Благими намерениями, что вышло? Не мне Вам рассказывать.
А за право выбора, тоже не может не радовать. Только вот выберут ли то что их жизнь или её качество улучшит?
ПС: честно, про деревья и путешествия у Вас лучше получается. читаю с интересом.
[Исправлено: elektron, 29.07.2019 - 15:11]