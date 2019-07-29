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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


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Сообщений: 10404
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
"Положу конец коррупции, нищете, вывозу недр и выводу капиталов». Как правило, после избрания исполняются только два первых слова ..

Ну за этим из первых двух слов вам то совсем далеко в другое государство ходить не нуно! Достаточно глаза поднять, чтоб увидеть.

Как на кажом распиле-реконструкции накладывают мохнатые лапки на бюджет, а на жителей то, что вы имели ввиду.
При этом от каждой статьи газеты по поводу реконструкций и особенно от феерических фото фальшака и имитации работ складывается ощущение что там в акимате сороконожки какие-то, которым любые грызуны позавидуют по количеству лапок для растаскивания.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


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Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Меня всегда это поражает - люди верят, что власть их обманывает по телевизору, при этом верят роликам на Ютуб - там, типа, не обманывают.

Ну кто может обмануть Премудрого Пескаря?! Ты, главное, из-под коряги не возмущайся сильно, и всё у тебя будет хорошо! В России , да и не только, таких Пескарей очень любят, которые всё одобряют и не позволяют себе иметь своё суждение. Таким удобно с развешивать лапшу всяким Киселёвым, Шейниным и Соловьёвым. Это их любимая аудитория!
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


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Сообщений: 10404
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Ну да есть такое. Помню программу "500 дней" перехода на рыночные отношения Явлинского. Думаю не я один помню, как этот "умник" жизни людей калечил и ломал. Конечно сегодня популярно Путина во всём винить.

Многозначительно сочувствую. :-)
Программа если даже первокласснику погулить не была принята и ни один из её пунктов не был выполнен. Она предполагала, кроме экономической реформы 20 коренных изменений законов. Если бы она была выполнена, сейчас мы бы жили в другой стране.
И никаких шаек путинских олигархов даже близко не смогло бы завестись.
Тут нужно удручающий смайлик с тетрадкой. :-)

Явлинского с огромным интересом слушают в ведущих вузах страны. В МГУ на выборах 2016 года Яблоко набрало 35% и то, только потому, что на участок МГУ власти массово завозили для разбавления рабочих автобусами со всех строек с одинаковым почерком заполненными открепительными удостоверениями. Известный и интересный факт: МГУ, ФИЗТЕХ, БАУМАНКА голосуют за Яблоко, А Тюрьма Бутырка и психбольница имени Кащенко за ЕР и Путина. На эту тему даже есть известная песня "Наш дурдом голосует за путина" :lol: О выборе и его расслоении интересно: https://no-korrupcia.livejournal.com/156996.html Ну хоть немного про 500 дней в самом кратком изложении. Даже не из Яблока, а из банальной википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Даже упоротые красноватые историки (а программа из СССР давно история) пишут про неё, с сожалением, что не состоялась. https://istoriarusi.ru/cccp/programma-500-dney.html
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1048
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где как только в регионе появляется "Мираторг", у свиней сразу же почему-то начинается африканская чума и людей заставляют забивать скот и сжигают его.


С увеличением поголовья свиней и крупного рогатого скота дела действительно не так хорошо обстоят, в "Комсомольской правде" ссылаясь на государственные структуры отмечают, что общеэкономический кризис, сопровождаемый снижением доходов населения, начавшийся в 2014 г., не мог не отразиться на питании людей.

Выше упомянули за "Мираторг" который является крупнейшим производителем свинины, однако они пока не особо справляется с поставленными задачами. По предварительным данным таможни, за шесть месяцев 2019 года в Россию было ввезено 69 тыс. тонн продукции свиноводства, тогда как за аналогичный период 2018 г. — 37 тыс. тонн. Рост составил сразу 86%. В целом и по говядине тоже проблемы, её выработка устойчиво падает. Если в 1992 г. было произведено 3632 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, то в 2017 г. — всего 1569 тыс. тонн (в 2018 г. — 1606 тыс. тонн). Снижение в 2,3 раза.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=1260&1564402076
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1048
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КП: https://www.mk.ru/economics/2019/07/12/rossiyane-stali-pitatsya-khuzhe-chem-v-90e.htmlЦитата:
Обликоморале:
Это фейки?


Точно, не фейк.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 823
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.07.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Дело в том, если бы ты хотел узнать, то узнал бы, что закрываются в разы больше!



То есть, всё таки что-то строится? Уже прогресс!
И все 30 лет всё "закрывается и зарывается"? Думаю, всё, что можно закрыть, было закрыто во времена Ельцина!

Цитата:
Ваш земляк:
в Иваново используют импортные материалы. Свои прясть невыгодно! Не будем далеко ходить - Камаз! Из российских комплектующих там осталось совсем немного - двигатели, трансмиссия, тормозная система - всё импортное!



Это глобализация,Земляк! И от этого никуда не деться. Уже никогда не будет возврата к плановому социалистическому хозяйствованию.
А корень существующего положения -в капитализме. Почему Вы против Путина, а не против капитализма?
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Таким удобно с развешивать лапшу всяким Киселёвым, Шейниным и Соловьёвы

Надо будет послушать их - постоянно их упоминают, но ни разу не видел их и не слышал. Только как ты не поймёшь - у Навального и иже с ним лапша ничуть не короче. Она просто под другим соусом, а ты свято веришь.
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