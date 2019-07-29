Цитата: elektron: Ну да есть такое. Помню программу "500 дней" перехода на рыночные отношения Явлинского. Думаю не я один помню, как этот "умник" жизни людей калечил и ломал. Конечно сегодня популярно Путина во всём винить.

Многозначительно сочувствую.

Программа если даже первокласснику погулить не была принята и ни один из её пунктов не был выполнен. Она предполагала, кроме экономической реформы 20 коренных изменений законов. Если бы она была выполнена, сейчас мы бы жили в другой стране.

И никаких шаек путинских олигархов даже близко не смогло бы завестись.

Тут нужно удручающий смайлик с тетрадкой.



Явлинского с огромным интересом слушают в ведущих вузах страны. В МГУ на выборах 2016 года Яблоко набрало 35% и то, только потому, что на участок МГУ власти массово завозили для разбавления рабочих автобусами со всех строек с одинаковым почерком заполненными открепительными удостоверениями. Известный и интересный факт: МГУ, ФИЗТЕХ, БАУМАНКА голосуют за Яблоко, А Тюрьма Бутырка и психбольница имени Кащенко за ЕР и Путина. На эту тему даже есть известная песня "Наш дурдом голосует за путина" О выборе и его расслоении интересно: https://no-korrupcia.livejournal.com/156996.html Ну хоть немного про 500 дней в самом кратком изложении. Даже не из Яблока, а из банальной википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9 Даже упоротые красноватые историки (а программа из СССР давно история) пишут про неё, с сожалением, что не состоялась. https://istoriarusi.ru/cccp/programma-500-dney.html