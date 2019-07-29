|Цитата:
Ваш земляк:
Дело в том, если бы ты хотел узнать, то узнал бы, что закрываются в разы больше!
То есть, всё таки что-то строится? Уже прогресс!
И все 30 лет всё "закрывается и зарывается"? Думаю, всё, что можно закрыть, было закрыто во времена Ельцина!
Цитата:
Ваш земляк:
в Иваново используют импортные материалы. Свои прясть невыгодно! Не будем далеко ходить - Камаз! Из российских комплектующих там осталось совсем немного - двигатели, трансмиссия, тормозная система - всё импортное!
Это глобализация,Земляк! И от этого никуда не деться. Уже никогда не будет возврата к плановому социалистическому хозяйствованию.
А корень существующего положения -в капитализме. Почему Вы против Путина, а не против капитализма?