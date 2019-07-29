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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36320
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
если честно не знаю кто он, но наверно заслужил

Ну ты хоть знаешь, кто такой Гагарин? И заслужил ли он того, чтобы его именем улицу назвали?!И уж если назвали, то не переименовывали!
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§ Ахмат
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Ахмат


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Сообщений: 57
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мне интересно, ладно Гагарин его подвиг неоспарим и останется в истории, но вот остальные названия улиц в честь космонавтов Волынов например читаю в "вике" считается первым евреем побывавшим в космосе вот это достижение, и какое он имеет отношение к Костанаю а? Историки-краведы давайте аргументируйте что улицу Волынова трогать нельзя
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:40
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


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Сообщений: 10404
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: От кольца на Карбышева в сторону аэропорта, извините, эуезжая,называйте Нурсултаном! Тоже одна из центральных улиц города! По ней в город въезжают!

Справедливее будет чуть дальше, там за эйуезжаем совсем безымянная улица есть в сторону нового кладбища, к которой Назарбаев имеет самое прямое отношение.

Если посмотреть на стистику смертности то с 1993 года она катастрофически возросла в Казахстане. А вот статистика средней продолжительности и рождаемости явные ямы на графике, тогда как во всех цивилизованных странах продолжительность жизни росла в это время.
Предлагаю создать голосование, кто за наименования дороги к новому кладбищу и кто за переименование Гагарина.
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§ zloy kyrgyz
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 17:41
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10404
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на чудовищную статистику сильно выросщей смертности в Казахстане в девяностых я бы точно и само кладбище переименовал.
Не хотят ли ономасты посмотреть статистику?
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§ Кушмурунец23
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 29.07.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пройдет 5-10 лет, и по моему глубокому убеждению, те же самые, что в этом зале единогласно, наверно кроме Аслан АЛЬЖАНОВа, проголосуют за отмену переименования.. Да, еще как будут выступать :lol: :lol: :lol: А может мне это просто кажется?
Ведь предположительно большинство из сидящих в зале были коммунистами при КазССР а сейчас наверно тоже в "какой то" серьезной партии состоят.
Владимир ЗАКАЛЮЖНЫЙ ; Сергей МОГИЛАТОВ ; Сергей ЖАЛЫБИН ...
Я вот простой житель, тружусь себе по тихому, немного осталось до пенсии. Решаю какие то проблемы и т.д. и т.п. Вроде активная позиция на многие события происходящие в своем Кумуруне, Аулиеколе и Костанае.
А потом вот взял и придумал, а давайте мы в Кушмуруне центральную улицу Ленина переименуем в улицу имени Назарбаева. Ведь кто такой Ленин? Вся власть советам , народу и прочие лозунги. Смешно же сейчас все это видеть. Да еще у нас на площади памятник ему стоит. Ленину, если кто не понял.
Правда улица эта сейчас не совсем презентабельная, весной особенно ее окраины просто ужасны. Она была при КазССР асфальтирована, но в последние десятилетия асфальт на ней грейдеруют и от него осталась практически одна земля. Зачем оне это делают я не знаю, но это факт. Может если подать на переименование, то и средства сразу найдут на ремонт? У нас таких улиц практически все.. Инициативную группу я могу легко собрать, как считаете, пройдет ономастическую комиссию?
А еще я искренне хотел бы переименовать наш Кушмурун тоже именем какого нибудь выдающегося деятеля сегодняшнего Казахстана! Скажу не таясь, есть и тут своя корыстная цель. Для поселка с громким именем наверно и отношение будет совсем иное, чем сегодня.
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Пройдет 5-10 лет, и по моему глубокому убеждению, те же самые, что в этом зале единогласно, наверно кроме Аслан АЛЬЖАНОВа, проголосуют за отмену переименования.. Да, еще как будут выступать

Если всё будет сохранятся - такого не будет. А если уж будет, то многие жители просто это переименование проигнорируют ввиду других, более насущных проблем.
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