Кушмурунец23 Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против... #96





(Полноправные пользователи) Сообщений: 261

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:10 Пройдет 5-10 лет, и по моему глубокому убеждению, те же самые, что в этом зале единогласно, наверно кроме Аслан АЛЬЖАНОВа, проголосуют за отмену переименования.. Да, еще как будут выступать А может мне это просто кажется?

Ведь предположительно большинство из сидящих в зале были коммунистами при КазССР а сейчас наверно тоже в "какой то" серьезной партии состоят.

Владимир ЗАКАЛЮЖНЫЙ ; Сергей МОГИЛАТОВ ; Сергей ЖАЛЫБИН ...

Я вот простой житель, тружусь себе по тихому, немного осталось до пенсии. Решаю какие то проблемы и т.д. и т.п. Вроде активная позиция на многие события происходящие в своем Кумуруне, Аулиеколе и Костанае.

А потом вот взял и придумал, а давайте мы в Кушмуруне центральную улицу Ленина переименуем в улицу имени Назарбаева. Ведь кто такой Ленин? Вся власть советам , народу и прочие лозунги. Смешно же сейчас все это видеть. Да еще у нас на площади памятник ему стоит. Ленину, если кто не понял.

Правда улица эта сейчас не совсем презентабельная, весной особенно ее окраины просто ужасны. Она была при КазССР асфальтирована, но в последние десятилетия асфальт на ней грейдеруют и от него осталась практически одна земля. Зачем оне это делают я не знаю, но это факт. Может если подать на переименование, то и средства сразу найдут на ремонт? У нас таких улиц практически все.. Инициативную группу я могу легко собрать, как считаете, пройдет ономастическую комиссию?

А еще я искренне хотел бы переименовать наш Кушмурун тоже именем какого нибудь выдающегося деятеля сегодняшнего Казахстана! Скажу не таясь, есть и тут своя корыстная цель. Для поселка с громким именем наверно и отношение будет совсем иное, чем сегодня.