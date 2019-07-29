Цитата: Настенька:

Я вот восторгаюсь им.И мое окружение тоже. Пока нет равных,отсюда- и замены тоже нет!

А живёте Вы где? В той России, где люди с радостью восприняли новые налоги, повышение пенсионного возраста, бесконечную финансовую помощь олигархам - друзьям Путина, или же в той России, где нет нормальных дорог, больниц, образования, где детям на операции собирают деньги с помощью смс-ок, где чиновники несуть чушь несусветную и торжественно перерезают ленточки при открытии мусорок и тротуаров длиной 50 метров, где люди вынуждены ездить по вахтам или переезжать в другие города, потому что в их родных городах не осталось заводов и фабрик. Где который год подряд собирают рекордные урожаи пшеницы, а хлеб пекут из фуражного зерна. где импорт пальмового масла растёт гигантскими темпами, а коров становится всё меньше. Где как только в регионе появляется "Мираторг", у свиней сразу же почему-то начинается африканская чума и людей заставляют забивать скот и сжигают его. Где строят трубопроводы для продажи газа за рубеж, а свои граждане должны топить дровами. Где не осталось производства, где закрываются заводы и фабрики. Где даже выборы не дают провести нормально! Где врут с экранов, что у нас всё замечательно! В этой России Вы живёте, а также все почитатели Путина?