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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А у вас есть, кто сможет встать у руля страны?


Ну Явлинского кто-то тут предлагал.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Кой кто хочет опять вот так...
Ребёнок идёт в первый класс, кабинет полностью убитый
Закупаем: дверь
классная доска
стеллаж
краска и шпаклёвка для стен и окон (деревянные времён царя гороха, след год так же в складчину придётся ставить)
раковина
кулер
тетради и пр +ремонт сами

Зато на стене портрет Бандеры
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот только никакого сравнения не выдерживает.

И да...
Вы особо не обольщайтесь, когда слышите в предвыборной речи кандидата: - "Положу конец коррупции, нищете, вывозу недр и выводу капиталов».
Как правило, после избрания исполняются только два первых слова ..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну Явлинского кто-то тут предлагал

Серый, он вроде кандидат в члены их партии.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


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Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Настенька:
Я вот восторгаюсь им.И мое окружение тоже. Пока нет равных,отсюда- и замены тоже нет!

А живёте Вы где? В той России, где люди с радостью восприняли новые налоги, повышение пенсионного возраста, бесконечную финансовую помощь олигархам - друзьям Путина, или же в той России, где нет нормальных дорог, больниц, образования, где детям на операции собирают деньги с помощью смс-ок, где чиновники несуть чушь несусветную и торжественно перерезают ленточки при открытии мусорок и тротуаров длиной 50 метров, где люди вынуждены ездить по вахтам или переезжать в другие города, потому что в их родных городах не осталось заводов и фабрик. Где который год подряд собирают рекордные урожаи пшеницы, а хлеб пекут из фуражного зерна. где импорт пальмового масла растёт гигантскими темпами, а коров становится всё меньше. Где как только в регионе появляется "Мираторг", у свиней сразу же почему-то начинается африканская чума и людей заставляют забивать скот и сжигают его. Где строят трубопроводы для продажи газа за рубеж, а свои граждане должны топить дровами. Где не осталось производства, где закрываются заводы и фабрики. Где даже выборы не дают провести нормально! Где врут с экранов, что у нас всё замечательно! В этой России Вы живёте, а также все почитатели Путина?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


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Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А у вас есть, кто сможет встать у руля страны? Вот если глянуть реально ...

Самое страшное в том, что при созданной Путиным системе, нормальные люди не могут войти в политику. И самый яркий пример - нынешние выборы в МосГорДуму. Мне лично нравится Навальный. Его деятельность заменяет Прокуратуру, Следственный Комитет, ФСБ и прочие госструктуры, вместе взятые. Его Фонд накопал столько на первых лиц, что в любой нормальной стране любой политик,если на него имеется такой компромат, вылетит как пробка из бутылки с любой должности или поста и пойдёт под суд! Жду вопросов о том, откуда тогда деньги у Навального, если не из-за границы. и уж если задаёте такие вопросы, то должны знать, что он является акционером нескольких госкомпаний, плюс получает с государства денежки за то, что государство поступает неправомочно, арестовывая его.И ещё ему люди собирают на деятельность его фонда. И уж если бы на него был хоть какой-нибудь компромат, то его закрыли бы уже давным-давно.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а сейчас страна настолько сильная, что санкции, санкции. со слабыми странами так себя не ведут. а ей эти санции пофигу уже.

Просто люди с 2014-го живут всё хуже и хуже. А так ничо!
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где не осталось производства, где закрываются заводы и фабрики.

Это фейки?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Дело в том, если бы ты хотел узнать, то узнал бы, что закрываются в разы больше! Да и строят, в основном, нефте- и газо- перерабатывающие заводы.Все эти предприятия строятся с основным участием иностранного капитала. Почему бы России самой не начать строить все эти заводы и фабрики?! У меня есть знакомая, она из Иванова, занимается текстилем. Так вот она рассказывает, что в Иваново используют импортные материалы. Свои прясть невыгодно! Не будем далеко ходить - Камаз! Из российских комплектующих там осталось совсем немного - двигатели, трансмиссия, тормозная система - всё импортное! Недавно увидел статью на сайте - Китай будет ввозить старые машины в Россию. Дожили - уже Китай. Стыдно и обидно...
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне лично нравится Навальный.

:lol:
Вопрос закрыт.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Дело в том, если бы ты хотел узнать, то узнал бы, что закрываются в разы больше!

Пруфы можно?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И уж если бы на него был хоть какой-нибудь компромат, то его закрыли бы уже давным-давно.

Такая комичная оппозиция вашу власть пока устраивает. :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пруфы можно?

Читал недавно, что на 200 тысяч открывшихся предприятий пришлось более шестисот(!) тысяч закрывшихся. Знал бы, что дискуссия примет такой оборот, обязательно бы сохранил ссылочку. И про Навального. А ты откуда имеешь о нём и его деятельности представление? Или "слышал звон...". Киселя с Соловьём смотришь?!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Такая комичная оппозиция вашу власть пока устраивает.

Даже такую, как ты говоришь, "комичную" оппозицию, не допускают. Даже имя боятся произнести.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Такая комичная оппозиция вашу власть пока устраивает.

Меня всегда это поражает - люди верят, что власть их обманывает по телевизору, при этом верят роликам на Ютуб - там, типа, не обманывают.
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