Серый волк Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против... #63





(Пользователи) Сообщений: 10398

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:36 Думаю в зале было не более 5% родившихся в Кустанае и выросших в нём.

Понаприехавшим (притом отлично видно далеко не лучшего контингента) глубоко плевать на наш город, они в нем работают и своим его не ощущают.

От именно этого кстати и кромешный бардак с огромным количеством мусора, КАМАЗами, который регулярно нужно вывозить с любых мест отдыха и с любых территорий.

Они как привыкли гадить, так и здесь гадят жителям чужого им города.



По поводу отдельных экземпляров отпетых ономастов, есть некотрые одиночные труды, изучающие развитие массовых психозов в обществе.

В массовых формах внеколлективного поведения большую роль играют неосознанные процессы. На основе эмоционального возбуждения возникают стихийные действия в связи с какими-либо впечатляющими событиями, затрагивающие главные ценности людей в ходе, например, их борьбы за свои интересы.

Из этого заключения сделанного ещё в 19 веке, можно вывести, что им не интересно назвать новую улицу или реконструированное и ставшее улицей продолжение от Большого моста через Тобол, химия их мозга в этом психозе ведется себя так, что они оргазмируют больше именно затрагивания главные ценностей людей.

Если проанализировать, то такими являлась из улиц именно ул. Тарана, Герцена и Гагарина, как самые крупные транспортные артерии города.

Бесполезно думать, что они могут заботиться о гигантских проблемах фирм, фирмочек, магазинчиков коих тысячи зарегистрированы на этих улицах как юрлица и люди им до лампочки, точно так как при массовом психозе в диком средневековье.