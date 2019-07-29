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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А у вас есть, кто сможет встать у руля страны?


Ну Явлинского кто-то тут предлагал.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Кой кто хочет опять вот так...
Ребёнок идёт в первый класс, кабинет полностью убитый
Закупаем: дверь
классная доска
стеллаж
краска и шпаклёвка для стен и окон (деревянные времён царя гороха, след год так же в складчину придётся ставить)
раковина
кулер
тетради и пр +ремонт сами

Зато на стене портрет Бандеры
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот только никакого сравнения не выдерживает.

И да...
Вы особо не обольщайтесь, когда слышите в предвыборной речи кандидата: - "Положу конец коррупции, нищете, вывозу недр и выводу капиталов».
Как правило, после избрания исполняются только два первых слова ..
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну Явлинского кто-то тут предлагал

Серый, он вроде кандидат в члены их партии.
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