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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ zloy kyrgyz
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 37
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где фото крупным планом морд лица этих залонаполнителей? Чтоб можно было найти и опознать по фото откуда пригнали. Чтоб было видно подробно как напрягаются от мысли, и чтоб их граждане могли в каждом темном переулке уверенно узнавать


Наконец-то серый волчок проснулся, а то я думал в отпуск служебный ушел, у вас в Германии остались да еще те замашки от старого режима? ночь длинных ножей и все такое, у нас за такое сажают между прочим, админы НГ присмотритесь к нему, скоро он призывать к расправам начнет 8-)
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* Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
за то теперь видно кто левый и просто воду мутит тут

Ну хоть один имеет смелость признаться. :-)
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§ abaika95
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
abaika95


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Сообщений: 107
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что больше нет аргументов как задеть?)) эх старые методички у вас господа идите учите матчасть
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* Серый волк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Серый волк


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Сообщений: 10398
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю в зале было не более 5% родившихся в Кустанае и выросших в нём.
Понаприехавшим (притом отлично видно далеко не лучшего контингента) глубоко плевать на наш город, они в нем работают и своим его не ощущают.
От именно этого кстати и кромешный бардак с огромным количеством мусора, КАМАЗами, который регулярно нужно вывозить с любых мест отдыха и с любых территорий.
Они как привыкли гадить, так и здесь гадят жителям чужого им города.

По поводу отдельных экземпляров отпетых ономастов, есть некотрые одиночные труды, изучающие развитие массовых психозов в обществе.
В массовых формах внеколлективного поведения большую роль играют неосознанные процессы. На основе эмоционального возбуждения возникают стихийные действия в связи с какими-либо впечатляющими событиями, затрагивающие главные ценности людей в ходе, например, их борьбы за свои интересы.
Из этого заключения сделанного ещё в 19 веке, можно вывести, что им не интересно назвать новую улицу или реконструированное и ставшее улицей продолжение от Большого моста через Тобол, химия их мозга в этом психозе ведется себя так, что они оргазмируют больше именно затрагивания главные ценностей людей.
Если проанализировать, то такими являлась из улиц именно ул. Тарана, Герцена и Гагарина, как самые крупные транспортные артерии города.
Бесполезно думать, что они могут заботиться о гигантских проблемах фирм, фирмочек, магазинчиков коих тысячи зарегистрированы на этих улицах как юрлица и люди им до лампочки, точно так как при массовом психозе в диком средневековье.
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2196
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Откуда Вы, земляк?с какой станицы?

С КЖБИ! Учился в 19-ой школе, что на Волынова, в строительном техникуме, что на Свердлова.
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§ Настенька
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Ну вот вы ребят и посыпались

Для особоодаренных повторяю:местные мы :-P ,отсюда и небезразличные к происходящему
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* yudjin
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
yudjin


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Сообщений: 6020
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кто здесь реально с Костаная?) а то все что то доказывают, спорят а выесняется

А давай... только окажется, что понаехавших злых мурзабайек здесь х...ен да маленько, а действительно болеющих душой за город Кустанайцев на форуме большинство... и нет их ни в руководстве города, ни среди одобрямсов, ни среди инициативных выступающих.

Кстати, свою рожденность в Кустанае могу подтвердить медалью:

Согласен, если голосовали бы только те, кто имеет такую!
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* Серый волк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10398
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.07.19 - 16:47
Комментарий проходит проверку.
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* Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Волынов

Тс, это ещё один летчик-космонавт. Ономасты услышат и зуд проймет их.
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* таноми52
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.07.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Название ул. Гвардейской уже не совсем актуально после закрытия военной части."


Всегда считала, что это название в честь гвардейцев - участников ВОВ.
Что ж, значит, из памяти народной вытравится понятие "гвардейцы" и в чём их отличие от остальных воинов, и за что они получали это звание. Гвардейцы - элита армии, элита народа. Есть, чем гордиться.
Ну, будем гордиться батырами двухсотлетней давности. Последующие поколения оказались недостойны памяти
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