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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 108 из 108«1...106107108
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже в секс теме ни слова - не сказал.


а что за тема такая,где?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я пока - поужинаю...


похож,похож.
а очки чего снял?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на Каратамаре - отдыхает?


да катамаране отдыхал.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже в секс теме ни слова - не сказал.


расскажи своими словами,
кто там главный специалист в это те.
не ты?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто там главный специалист в это те. не ты?

Нее, Максаф и Таноми 52. У них не хотел,
разрешение - брать... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нее, Максаф и Таноми 52.


и кто ведущий, кто ведомый?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У них не хотел, разрешение - брать..


в окно подсматривал?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и кто ведущий, кто ведомый?

Ты сам - почитай и оцени... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты сам - почитай и оцени.


так в СССР секса не было, была только Любовь.
что сейчас появился секс?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что сейчас появился секс?

Да, в поезде. От ст.Нур -Султан,до
ст. КОстанай. А так везде - Любовь... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16912
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а очки чего снял?

Запотели... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну рассказывай.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что почем,сколько.
интересно же.
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Страница 108 из 108«1...106107108
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